Русский богатырь вправил выбитый палец и рвался в бой. Но судья сказал ему — нет

На турнире Bellator 269 в Москве долгожданный поединок провёл российский тяжеловес Виталий Минаков. 36-летний боец вернулся в октагон после двухлетнего перерыва. До этого он провёл предыдущий бой ещё в августе 2019 года, тогда Минаков нокаутировал американца Тимоти Джонсона, который на этот раз дрался с Фёдором Емельяненко.

Для возвращения в октагон Минакову подготовили вполне комфортного соперника — суринамца Саида Соуму. 28-летний боец уступал в габаритах, весе, да и чего греха таить, классе Минакову. Неудивительно, что букмекеры и специалисты считали именно россиянина фаворитом. Так, вероятность его победы оценивалась примерно в три раза выше, чем вероятность успеха Соумы.

В целом, Минаков оправдал ожидания. Россиянин провёл хороший бой и был очень близок к победе. Помешала досаднейшая травма, которая привела ко второму поражению в карьере. Виталий делал всё, чтобы бой не закончился техническим нокаутом, но оказался бессилен.

Минакову нужно было нокаутировать соперника

Россиянин уверенно начал бой, хоть и не слишком форсировал события. Соума, прекрасно понимая свои шансы, пытался избегать прямого контакта с оппонентом. Суринамец охотно убегал по клетке, а Минаков преследовал его. Такая стратегия позволила Саиду переждать около двух минут, но в итоге Минаков его подловил. Несколько тяжелейших ударов принял Соума после тейкдауна, а затем ещё и пошатнулся. В общем-то, Виталий мог добить соперника уже в первом раунде, но гонг спас Соуму, хоть тот и проиграл раунд без каких-либо шансов.



Подобное течение боя не оставляло сомнений в том, что Виталий доведет дело до победы. Казалось, что интрига лишь в одном — будет это нокаут или судейское решение.



Впрочем, во втором раунде Соума ожил. Суринамец, словно усыпив бдительность российского бойца, врезал тому мощным лоу-киком. Тут же на икре Минакова расплылась внушительная гематома, а повреждение явно доставляло ему дискомфорт.

Минаков решил поиграть в игру соперника и также принялся постреливать лоу-киками. Но было очевидно, что первый пропущенный удар в ногу сковал действия Виталия. Минаков периодически проваливался в обороне, из-за чего пропустил несколько ударов в голову. Возможно, будь в кулаках Соумы больше динамита, он смог бы вырубить соперника в этой пятиминутке.



После очередного раунда в углу Минакова было жарко. Его тренер и секунданты буквально требовали, чтобы Виталий закончил бой нокаутом и взялся за дело. Россиянин прислушался к своим секундантам и начал действовать активнее. Впрочем, такого явного преимущества, как в первом раунде, уже не было. Соума действовал куда мене робко, чем в начале поединка, но стоило только Виталию прибавить в скорости, как суринамец начал собирать головой удары.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возможно, именно чрезмерная эмоциональность и смелость подвела Минакова. Россиянин полетел в очередную атаку и неудачно пробил левой рукой. Лицо Виталия исказила гримаса боли, а он начал трогать один из пальцев. Стало заметно, что палец россиянина сильно деформировался, зрелище было откровенно страшным. Минаков быстро вправил выбитый палец, но рефери уже показал, что бой продолжен не будет. В результате Виталий проиграл техническим нокаутом, хотя и вёл дело к победе.



На судейских записках Минаков выигрывал, хоть и судьи отдали сопернику второй раунд. Наверняка, Виталий сумел бы сохранить преимущество, но обидная травма привела к настоящей драме.

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Реваншу быть

Президент Bellator Скотт Кокер после турнира высказался о поединке Минакова и Соумы. Глава лиги дал понять, что планирует вновь свести соперников лицом к лицу.



«Я думаю, что реванш будет необходим. Бой был близким», – сказал Кокер.



Минаков потерпел лишь второе поражение в карьере при 22 победах. Расстраивает, что оба фиаско произошли в трёх последних поединках. В начале 2019 года россиянин уступил решением Чейку Конго. Впрочем, назвать поражением исход боя с Соумой тоже в полной мере нельзя, скорее, стоит говорить о досадном недоразумении, пусть оно и подпортило статистику.



Зато для Саида эта победа точно стала вершиной карьеры. Он выиграл восьмой бой при двух поражениях. После перехода в Bellator у Соумы две победы и одно поражение. Конечно, ему ещё предстоит многое доказать, но последить за этим бойцом стоит. Он заслужил внимание после того, что сумел выжить в первом раунде с Минаковым.