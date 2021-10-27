«Я буду чемпионом UFC, а мне в ответ «Ты уже слишком стар». Интервью с Гловером Тейшейрой

30 октября состоится главный турнир года UFC 267. Он пройдёт на бойцовском острове в Абу-Даби, и на нём выступит много российских бойцов. Но главным боем станет чемпионский поединок в полутяжёлом весе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой. «Чемпионат» поговорил с Тейшейрой о его подготовке к предстоящей схватке, о детстве без электроэнергии и о том, как он начал заниматься ММА в 22 года и ему говорили, что у него ничего не получится. Но бразилец в 42 года опровергает эти слова и во второй раз в своей карьере сразится за чемпионский пояс в главном турнире года.

— Гловер, расскажите, пожалуйста, как прошла ваша подготовка? Каково вам возглавлять кард одного из главных турниров года?

— Это очень здорово драться за пояс и одновременно быть хедлайнером на таком большом турнире. Сборы прошли отлично. У нас было 6 недель упорных тренировок. Хотя на самом деле у нас был целый год на подготовку. Осталось ещё два дня до конца кэмпа и для внесения последних штрихов. Я очень счастлив тому факту, что скоро выйду в октагон.



— Для вас имеет значение где драться — в Абу-Даби или в Штатах? Ранее вы никогда не дрались в ОАЭ.

— Да, я никогда не дрался в Эмиратах. Привык выступать в Соединённых Штатах, так как живу там довольно давно. А здесь мне нужно привыкать к новому часовому поясу. Признаться честно, я чувствую себя здесь (в Абу-Даби. — Прим. «Чемпионата») очень хорошо. К счастью, фактор акклиматизации не мешает мне спать по много часов. Надеюсь, что моя акклиматизация окончательно закончится через пару дней.

Фото: Sarah Stier/Getty Images

— Как вам местный климат? Успели адаптироваться к нему? Там же сейчас +32-33 градуса.

— Климат меня полностью устраивает, я люблю жару. Здесь очень много людей, мне нравится общаться с болельщиками. Но, к сожалению, за последние пару лет всё изменилось из-за ковида, и встреч с болельщиками стало меньше, поэтому мы начали больше ценить такие мероприятия. Нам приходится быть осторожными прежде всего по отношению к своему здоровью даже на территории отеля.



— Вы росли в районе, где в большинстве домов не было электричества, не так ли?

— Да, это правда. Я жил на ферме, где не было электричества на протяжении двух лет. Нам приходилось ходить с факелами по улице, когда было темно. Сейчас там проведено электричество. Тем более с 1985 года прошло очень много времени, было бы удивительно, если бы к 2021 году эту проблему не решили.



— Какие ещё были сложности в детстве за исключением отсутствия электроэнергии?

— Детство мне не казалось тяжёлым, так как мне очень нравилась жизнь на ферме в то время. Когда ты ребёнок, тебе всё нравится и ты всем этим наслаждаешься. Но вместе с тем было много тяжёлой работы. С юного возраста я начал работать и помогать моему отцу на ферме — доить коров, косить газон, сажал и выращивал растения. Для меня та работа не была трудной, наверное, потому, что я был молод, из-за чего я не могу сказать, что детство было трудным временем. Я очень благодарен этому опыту и тому времени. До сих пор очень люблю проводить время на ферме или где-нибудь в сельской местности.

Когда мне было 14 лет, мы переехали из фермы в небольшой город. Там не было спортзалов, хотя я очень хотел стать спортсменом. Однако я не понимал, в каком виде спорта буду развиваться. В то время мне нравилась лёгкая атлетика, я был довольно неплох в беге на короткие дистанции 100-200 метров. Но у нас не было никаких секций, это накладывало определённые трудности. В связи с чем мне хотелось жить в больших городах, чтобы заниматься спортом.



— Вы иммигрировали в США в возрасте 20 лет. С какими сложностями вы столкнулись в начале вашего пребывания?

— В начале я работал ландшафтным дизайнером. Мне приходилось собирать породы, делать стены из камней. Физически эта работа была очень изнурительной и тяжёлой, хотя мне давалась относительно легко, так как я с детства много работал на ферме.

Сложности начали возникать, когда я начал совмещать работу с тренировками. Тем более я сразу же ушёл в профессионалы. Тогда мне приходилось работать по 10 часов в день, после чего я ехал в зал и готовился к бою. Поворотным моментом стало знакомство с Чаком Лидделлом. После чего я переехал в Калифорнию, где полностью посвятил себя тренировкам. Но сейчас работаю в своём зале (Teixeira MMA & Fitness. — Прим. «Чемпионата»), в котором тренирую детей в свободное время.



— Как тяжело было начинать спортивную карьеру в Штатах с нуля, когда вам было свыше 20 лет?

— Я начал заниматься спортом серьёзно, когда мне было 22. Да, это было непросто, признаю, что это поздно и меня можно было записывать в пенсионеры, так как многие спортсмены занимаются с раннего детства. Я уже тогда всем заявлял, что хочу быть чемпионом UFC, а они мне в ответ «Ты уже слишком стар, друг. Даже если ты доберёшься до тех высот, ты окончательно состаришься к тому моменту». Отчасти это оказалось правдой. Мне скоро исполнится 42 года и я буду биться за титул чемпиона UFC. Таким образом я опровергаю их прогнозы.



— Это ваш второй заход на титул. Если в этот раз вы завоюете титул, то уйдёте ли вы из спорта сразу же или сделаете несколько защит пояса?

— Я сейчас в отличной форме и я собираюсь стать чемпионом. И поэтому хочу продолжать свои выступления и сделать несколько защит титула. Такой у меня план сейчас. Пару лет назад я говорил, что если в 40 лет буду до сих пор выступать, то буду очень рад этому. Но мне почти 42, и я буду биться за пояс. Идеальным сценарием для меня было бы завоевание пояса и уход из спорта в следующем году. Но всё зависит от того, как я буду себя чувствовать. Тренируюсь изо дня в день и наслаждаюсь моментом. И мне интересно увидеть, что меня дальше ждёт.

— Смотрели ли вы бой Фёдора Емельяненко против Тимоти Джонсона в прошлые выходные? Как вам его форма в 45 лет?

— Да, я смотрел бой, но не в прямом эфире, а в записи и только хайлайты. Я очень большой фанат Фёдора и рад его победе. Он до сих пор служит примером для подражания для всех бойцов. Когда смотрел его бои в Pride, тогда он был для меня главным источником вдохновения. Я был два раза на его боях. Это было против Минотавра (Антониу Родригу Ногейра. — Прим. «Чемпионата») и против Педро Хиззо в России. Тогда я был в углу Хиззо. Для меня это был очень грустный момент, потому что Фёдор быстро разобрался с Педро.



— В UFC выступает экс-чемпион Bellator россиянин Александр Волков. Есть у вас понимание, чего ему не хватает для титульника?

— Я тренировался с ним в зале Black House в Лос-Анджелесе. Он очень хороший парень, и надеюсь, что у него всё получится в бою с Тыбурой. Александр недавно сразился с одним из лучших бойцов дивизиона и выглядел неплохо.

Волков — невероятный боец, не знаю, чего ему не хватает, чтобы завоевать пояс. Мне трудно что-то советовать ему. На его месте я бы продолжил верить в себя, упорно тренироваться, у него всё есть, что нужно. Он высокий, сильный и молодой. Всё в его руках.