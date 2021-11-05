Чжан превратила голову Енджейчик в распухший арбуз. Вспоминаем один из лучших боёв 2020-го

На турнире UFC 268 китаянка Вейли Чжан проведёт бой-реванш с Роуз Намаюнас. Любители ММА вправе рассчитывать на настоящую войну. Первый бой соперниц завершился неожиданной победой Намаюнас, которая нокаутировала соперницу уже в первом бою. Но нет сомнений, что Чжан способна на большее.

Если кто забыл, в активе китайской спортсменки есть множество ярких побед, но особняком стоит поединок с Йоанной Енджейчик из Польши. Тот бой многие называют лучшим в 2020 году, и в этом есть определённый смысл.

Чжан защищала титул чемпионки UFC в поединке с одной из самых опасных соперниц в дивизионе. Да, Енджейчик не была неуязвимой, к тому моменту она уже дважды проиграла Намаюнас, а также потерпела поражение в поединке с Валентиной Шевченко. Зато у неё в то же время было аж 16 побед.

Китаянка подошла к поединку с невероятным стриком. К тому моменту у Вейли было лишь одно поражение, которое произошло ещё в дебютном поединке в профессионалах, который состоялся в одном из китайских промоушенов аж в 2013 году. В UFC Чжан провела четыре поединка и одержала в них победы, в двух случаях — досрочно.

Это была настоящая война

Чжан завоевала титул в UFC, победив всего за 42 секунды Джессику Андраде. Но, несмотря на невероятный рекорд в промоушене и великолепную победу, были некоторые сомнения, что она сможет защитить титул. Всё-таки Енджейчик по праву считается одной из величайших спортсменок в истории ММА. Польская спортсменка пять раз подряд успешно защищала титул чемпионки UFC. Неспроста её прозвали Йоанна-чемпионка.

Начало боя прошло под диктовку Енджейчик. Йоанна действовала так, будто это она защищает титул, а не пытается отобрать его у соперника. Полька действовала первым номером, заставляя соперницу отступать и присматриваться. Преследование Чжан не принесло особых результатов. Более того, постепенно китаянка обрела абсолютную уверенность в своих силах. Вряд ли до этого Енджейчик когда-либо сталкивалась с таким сопротивлением в стойке!

Во втором раунде постепенно Чжан стала действовать первым номером, но Енджейчик здорово проявила себя в контратаках. Особенно опасным был хай-кик в щёку, который вполне мог и вырубить соперницу. Удивительно, как китаянка спокойно осталась на ногах и продолжила поединок.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Как правило, в ММА соперники замедляются в концовке. Оно и объяснимо, сказывается усталость. Но Чжан и Енджейчик, наоборот, взвинтили темп. В концовке китаянка начала нещадно избивать соперницу, гарантировав себе победу. Польской спортсменке даже пришлось оказывать помощь после нескольких мощных попаданий. В концовке лоб Йоанны начал напоминать огромный распухший арбуз! Но, несмотря на серьёзнейшие повреждения, обе соперницы бились до конца, заслужив бурные овации. Последняя десятиминутка превратилась в настоящую мясорубку. Чжан одержала победу раздельным решением судей, а Енджейчик потерпела четвёртое поражение подряд в титульных боях. И, конечно, обе соперницы вошли в историю: такого в UFC не видели давно!

Она плакала часами

На лицо Йоанны было страшно смотреть. Оно сильно деформировалось и мало напоминало то, каким было перед началом боя. Естественно, что после такого обеих соперниц сразу отвезли в больницу.

Любопытно, что они ещё и оказались в одной палате. В дальнейшем Чжан вспоминала, что Енджейчик тяжело переживала последствия поединка.

Фото: Harry How/Getty Images

«После боя мы встретились в госпитале. Нас привезли в одно время, между нами была лишь занавеска. Она плакала часами, мне было очень грустно. Я хотела её поддержать, но у нас был языковой барьер. Я могла лишь сказать: «Хорошая работа, ты хорошо дралась, молодец». Но она продолжала плакать и закрывала голову полотенцем.

Если честно, я была очень расстроена. Хоть она и отнеслась ко мне неуважительно перед боем, мне было нелегко смотреть, как тяжело ей после этих травм. Затем мы говорили с ней, а её потом увезли на рентген.

Потом она мне сказала: «Продолжай защиту титула, я буду следить за тобой. Дальше будет сложнее и сложнее». В те секунды я подумала, что именно такой должен быть настоящий воин», — вспоминала Чжан.

Тот бой проходил ещё в марте 2020 года. С тех пор прошло уже полтора года, но Енджейчик так и не вернулась в октагон. Вполне вероятно, что психологически пережить такое тяжёлое поражение было не под силу даже великой чемпионке.

А теперь Чжан попытается испортить настроение и Намаюнас. Нет сомнений, что на этот раз Роуз будет куда сложнее, чем в первом поединке, проходившем в апреле 2021 года. А если кто не верит в Чжан, то стоит ещё раз пересмотреть великолепный бой с Йоанной.