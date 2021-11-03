Намаюнас жёстко бросили головой в пол. После такого смог встать только Емельяненко

На грядущем турнире UFC 268 запланировано сразу два чемпионских боя. В главном событии вечера Камару Усман будет вновь защищать пояс полусреднего веса от скандального Колби Ковингтона. Во втором чемпионском поединке тоже будет попытка реванша: Чжан Вейли попробует вернуть титул женского минимального веса, отобранный у неё Роуз Намаюнас. Китаянке придётся очень и очень непросто, но шанс на успех есть – американку с литовскими корнями уже не раз побеждали, в том числе и нокаутами.

29-летняя Намаюнас – опытный боец, на счету которой больше десятка поединков в UFC. Девушка по прозвищу Бандитка Роуз попала в промоушен Даны Уайта через жёсткий отбор турнира новичков, хотя и проиграла в финале Карле Эспарзе. Роуз продолжала упрямо идти за чемпионским поясом и всё-таки завоевала титул в 2017 году, отправив в нокаут Йоанну Енджейчик. Позже была успешная защита всё с той же Енджейчик, однако в следующем бою Намаюнас выстоять уже не смогла. Её пояс отобрала грозная Джессика Андраде, известная под прозвищем Забивательница свай.

Бразильянка тогда шла на серии из трёх побед, что и позволило ей получить статус претендента. Фаворитом боя считалась действующая чемпионка, хотя некоторая часть экспертов считала, что Андраде сможет преподнести сюрприз американке. Джессика заметно уступала Роуз в части технических навыков, при этом имея солидное преимущество в физической силе и умении «взрываться». Впрочем, первый раунд прошёл полностью по сценарию Намаюнас – чемпионка переигрывала соперницу на ногах, нанесла в шесть раз больше точных ударов и поставила Андраде сечку у глаза.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на канале UFC в YouTube.

Вторая пятиминутка тоже началась с полной доминации Роуз. У американки проходили классные удары в голову, в корпус, но Джессика словно не замечала получаемый урон. Она просто стремилась сократить дистанцию, чтобы попытаться «сломать» чемпионку в клинче. И вскоре Андраде добилась цели: плотно прихватив Намаюнас руками, она подняла её и бросила слэмом – Роуз влетела головой в канвас и мгновенно потеряла сознание. Любители ММА сразу нашли сходство со знаменитым слэмом, которым Кевин Рэндлман бросал Фёдора Емельяненко. Амплитуда тогда была ещё более крутой, но Фёдор каким-то чудом уцелел и даже победил. Впрочем, на то он и Последний Император.

Андраде праздновала заслуженную победу – она шла к чемпионскому поясу почти 10 лет. Роуз, к счастью, не получила после падения серьёзных травм, но её моральному духу был нанесён серьёзный удар. Она даже могла завершить карьеру: «Сейчас я хочу делать в жизни что-то другое. Не знаю, посмотрим. Не буду принимать решение о карьере прямо сейчас. Просто сейчас мне сложно продолжать получать удовольствие от этого. Как бы то ни было, для меня было честью принять вызов и сразиться с Джессикой. Она настоящий монстр».

Впрочем, постепенно Намаюнас остыла и решила вернуться в октагон. Она отлично подготовилась к реваншу и в конкурентном бою одолела Андраде раздельным решением судей. Потом была встреча с Чжан Вейли, где Роуз считалась откровенным андердогом, но вовремя выброшенный хай-кик помог американке вновь надеть на себя чемпионский пояс. Она будет защищать титул до последнего: чтобы одолеть Намаюнас, китаянке придётся придумать что-то уникальное. После поражений Роуз стала ещё сильнее, и слабых мест у неё почти не осталось.