Шикарный нокаут летящим коленом. За 77 секунд боец не пропустил ни одного удара. Видео

В ночь с 12 на 13 ноября в городе Холливуд (штат Флорида, США) прошёл турнир Bellator 271, где в главном бою чемпионка в полулёгком весе Крис Сайборг защитила свой пояс от посягательств Шинейд Каваны, которую бразильянка нокаутировала за 92 секунды. Однако в прелимах был ещё более быстрый нокаут в схватке между представителями полусреднего веса Романом Фаральдо и Робертом Тёрнквистом.
Фаральдо подходил к этому поединку с впечатляющей статистикой: 5 боёв, 5 побед, 5 нокаутов. Того же самого нельзя было сказать про его визави, который на 10 лет старше Романа: 11 побед, 7 поражений. Из этих 11 викторий семь из них были одержаны сабмишеном. Поэтому мы ожидали противостояния стилей, которое точно закончится быстро. Так оно и вышло.
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Поединок начался с размена ударами в стойке, в котором преуспевал Фаральдо, чьи удары были более резкими. Роман напрягал своего соперника не только джебами, но и хай-киками, которые сбивали Тёрнквиста с толку. Причём удары Фаральдо зачастую достигали цели, чего нельзя сказать о гавайце. Поэтому Роберт пытался перевести бой в своё русло, а именно в партер, что у него не получилось, так как непобедимый американец не только здорово работал руками, но и превосходно чувствовал дистанцию.
Уже в начале второй минуты первого раунда случился решающий эпизод. В очередном ударном размене Фаральдо потряс Тёрнквиста левым хуком. Роберт попятился назад, а Роман расслабленно показал ему, что сейчас будет добивать. В следующей атаке Фаральдо исполнил летящее колено точно в челюсть, после чего оппонент отлетел в сетку. Никакого добивания не потребовалось, потому что это оказался глухой нокаут, причём за 77 секунд. Вполне вероятно, что это нокаут года.
В соцсетях было много восторженных откликов.
Например, чемпион Bellator в легчайшем весе Серджио Петтис написал: «Шииш, это было эпично (эмодзи огонь)».
Другой пользователь написал очевидное: «Нокаут года».
Самый впечатлительный зритель вечера: «Нет слов… вызовите мне Убер».
Ещё один из пользователей увидел в Фаральдо воплощение братьев Диаз: «Вайбы от Диазов».
Не знаем, как вы, но мы в Романе Фаральдо увидели немного Хамзата Чимаева. Дело в том, что американец, как и Хамзат, не пропустил ни одного удара за весь бой. Причём, в отличие от Борза, который провёл почти весь свой прошлый поединок в партере, Фаральдо рубился в стойке. Учитывая, какие вопли издавали комментаторы по всему миру от этого летящего колена, вполне вероятно, что Романа не обделят вниманием и добавят в шорт-лист претендентов на нокаут года. Действительно, удар вышел на загляденье.
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