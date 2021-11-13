Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца

Вечером 13 ноября проходит турнир UFC Вегас 42, в котором участвовала грузинская спортсменка Лиана Джоджуа. Волчице противостояла американка Кортни Кейси. К бою с Кейси Лика подходила с рекордом 8-4, но в UFC у нее одна победа при двух поражениях. Свой последний бой грузинка провела год назад и проиграла его Миранде Маверик из-за остановки врача в перерыве после первого раунда.

Что касается Кортни Кейси, то у неё девять побед и девять поражений, семь из которых она проиграла судейским решением. Однако 13 из 18 поединков она провела в UFC, что делает ее непростой соперницей, как это отмечала сама Джоджуа в недавнем интервью “Чемпионату”. Статистика выступлений в UFC 34-американки также отрицательная — 5 побед при 8 проигрышах. Сейчас она идет с серией из двух поражений, уступив Джей Джей Олдрич и Джиллиан Робертсон.



Фавориткой схватки по версии букмекеров является Кейси, что начала подтверждать с первых секунд. Американка превосходила грузинку в антропометрии — её рост на 8 см выше и на 12 см больше размах рук. Это позволило Кортни расстреливать Лику с дистанции. Она чаще доносила свои удары до цели, в то время как Волчица в основном сотрясала воздух.

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Американке удавались различные сложные удары — фронт-кики, хай-кики, и некоторые из этих ударов она успешно комбинировала с классическими двойками. В итоге во второй половине пятиминутки у Лики был разбит нос и началось кровотечение. Джоджуа старалась перебивать свою соперницу в разменах, но почти во всех эпизодах проигрывала. Только в конце первой трети боя Лиана сделала тейкдаун, однако Кейси была готова к такому развитию событий. Кортни отбилась от граунд-энд-паунда Лики лежа на спине. В итоге имеем чистую победу Кортни Кейси в первом раунде.



Во второй пятиминутке Джоджуа работала не настолько опрометчиво, как в первой, чаще разрывая дистанцию, когда Кортни шла в атаку. Эта осторожная работа напрямую сказалась на атаках Лики, которых стало значительно меньше. Зато американка гораздо реже попадала. И соответственно такого урона, как в первом раунде, нанести грузинке она не смогла. Это отразилось на статистике ударов, которая немного выровнялась (24:15 против 30:9 в первом раунде). В конце пятиминутки Лика снова сделала тейкдаун, но Кортни встретила Джоджуа ап-киками и затем прижала ее к себе, добавив к этому несколько ударов локтями. Таким образом, за счет большей активности и разнообразного арсенала вторая треть также ушла к Кейси.

В перерыве перед решающим раундом тренер сказал Лике сделать тейкдаун в первую минуту, чтобы у нее было четыре минуты на досрочную победу. Но к сожалению Лика ни на йоту не приблизилась к исполнению задуманного, так как Кортни успешно сохраняла дистанцию, не подпуская к себе Волчицу. У Лики ничего не получалось в стойке, в то время как Кортни удавались сложные комбинации, которые заканчивались хай-киками. Так мы увидели ремейк первой пятиминутки с менее отягчающими последствиями для Лианы. Только на самых последних секундах боя Джоджуа удался тейкдаун, но он не имел никакого значения, так как все трое судей отдали три раунда Кейси. Итоговый счет — 30:27, 30:27, 30:27 в пользу Кортни Кейси.



Для Лики это уже пятое поражение в карьере и третье в UFC. Она показала характер и неуступчивость, но проиграла прежде всего из-за недостатка мастерства. Цифры 9-9 в статистике Кейси никого не должны вводить в заблуждение, она в действительности стала самой сильной соперницей в карьере грузинской спортсменки. Лике была очень нужна такая проверка на прочность, которую она провалила именно в техническом компоненте. При этом стоит отдать Волчице должное за то, что она не сдавалась и не переставала бороться. Тейкдаун на последних секундах боя тому подтверждение. Но гейм-план надо менять на будущие бои, иначе Дана Уайт изменит свое отношение к Лике, потому что “бизнес, ничего личного”.