Есть что рассказать внукам. Малыш Шон Портер когда-то бил Александра Усика

В ночь с 20 на 21 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе и один из лидеров Pound-for-Pound Теренс Кроуфорд будет защищать титул от посягательств экс-чемпиона мира в полусреднем весе, очень неуступчивого американца Шона Портера. В преддверии этой схватки мы решили вспомнить об одной из самых крутых побед в карьере Шона, которую он, к слову, добыл, будучи любителем. В далёком 2006 году американец победил не кого-нибудь, а Александра Усика. Да-да, того самого Усика, который сейчас является королём супертяжёлого веса. Как такое возможно? В любительском боксе возможно многое, и частенько там бывает интереснее, чем у профессионалов.

В 2006 году национальная сборная Украины по боксу побывала в Чикаго (штат Иллинойс, США). Жёлто-синие проводили матчевую встречу с командой США. В состав украинской дружины тогда входил и небезызвестный Иван Редкач, ныне выступающий в профи. Честь сборной в тяжёлом весе защищал Вячеслав Глазков, которому в профессионалах помешала раскрыться тяжелейшая травма колена. Ну а 19-летний Александр Усик выступал в весовой категории до 75 кг. Тогда крымчанин уже сделал себе имя. В частности, он был действующим чемпионом Украины и бронзовым призёром первенства Европы. На континентальном первенстве 2006 года он победил будущего чемпиона мира в профи Баду Джека, но в полуфинале не сумел справиться с Матвеем Коробовым. Как бы то ни было, поездка в США в возрасте 19 лет наверняка придавала Усику мотивации выступить как можно мощнее и ярче. Соперником Александра тогда стал такой же 19-летний Шон Портер. У этого парня за плечами уже была победа над Деметрисуом Андраде и опыт в виде двух поражений от Дэниела Джейкобса. Так что и Шон, невзирая на возраст, уже был тёртый калач.

К сожалению, видеозапись той встречи разыскать не удалось. Но сам Портер не так давно вспоминал о той исторической победе. В 2006 году Шон ещё не мог знать, насколько значимым будет тот успех.

«Тогда в состав нашей команды также входил Кит Турман. Не помню, кто был там ещё. Мы встречались с командой Украины. Это была матчевая встреча в Чикаго. Наши ребята возвращались в раздевалку с поражениями. Сказал себе, что не проиграю. Я вышел против Усика. Он был очень высокий, левша. Тогда система была устроена так, что трое

из пяти судей должны были нажать кнопку одновременно, чтобы очко было засчитано. В первом раунде я выиграл, возможно, с разницей в два очка. Вторая трёхминутка была равной. В перерыве перед третьим раундом тренер посоветовал поймать мне Александра ударом справа. Он, схватив меня за ногу, сказал это буквально перед началом раунда. Наконец, в четвёртом раунде, тогда мы дрались четыре раунда по две минуты, я донёс до Усика удар справа. Он подался назад. Мне стало понятно, что он потрясён. Тогда я насел на него и начал постоянно атаковать. В итоге я выиграл бой с разницей где-то в 4 очка. Но это был близкий бой. Это был очень хороший поединок. Не думаю, что он скажет, что результат был несправедливым.

Сейчас я бы не вышел с ним даже на спарринг. Разве что если бы в этом был смысл, ради какой-то рекламы. А так, конечно, сейчас я бы не дал ему реванш. Он весит более 200 фунтов и показывает нечто великолепное. Я горжусь той победой. То, что он показывает в боксе теперь… К тому же Александр отличный парень, просто отличный», — вспоминал Портер.

Что же, это шикарная история, которой Шон явно может гордиться и которую непременно сможет рассказывать внукам. Сейчас даже сложно поверить, что малыш Портер и тяжеловес Усик делили один ринг. Для понимания подчеркнём, что Александр в предыдущем поединке весил 100,2 кг, а Шон теперь выступает в категории до 66,7 кг. Сейчас украинца и американца разделяют почти 35 кг и шесть весовых дивизионов. Что же, тем ценнее та славная победа Портера над Усиком.

И в преддверии схватки Шона с Теренсом Кроуфордом эта история будет лишним напоминанием, что списывать Портера со счетов не стоит. Да, его соперник в предстоящие выходные очень хорош. Но Шон недаром знаменит своим характером и инстинктом питбуля. Почти нет сомнений, что он будет нависать над соперником на протяжении всей схватки и даст Теренсу один из самых тяжёлых поединков за последние годы. Будем ждать с большим нетерпением!