Один из главных камбэков 2016 года. Тейт вырвала титул у Холли Холм в концовке

5 марта 2016 года состоялся один из главных турниров года UFC 196, который возглавил бой между Конором Макгрегором и Нейтом Диазом. Еще тогда в соглавном поединке чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм защищала свой титул против Миши Тейт.

Напомним, четырьмя месяцами ранее Дочь проповедника (прозвище Холм. — Прим. «Чемпионата») сотворила один из главных апсетов в истории UFC, брутально нокаутировав главную звезду и доминантку женского дивизиона Ронду Роузи хай-киком в голову. На тот момент у Холли была безупречная статистика из 10 побед в 10 боях, а также положительная пресса и даже респекты со стороны Флойда Мейвезера.

Тейт, между прочим, подходила к чемпионскому поединку с серией из четырёх побед за два года. Тогда Миша одолела Лиз Кармуш, Джессику Ай, Рин Накай и Джессику Макманн. Со всеми ними она провела полную дистанцию в три раунда. Теперь Тейт предстоял пятираундовый поединок. У неё есть опыт чемпионских схваток, но не на протяжении 25 минут. Поэтому были предположения, что мы увидим досрочную победу кого-то из бойцов.

Разумеется, фаворитом встречи была чемпионка Холм, что она начала подтверждать едва ли не с самого начала. После разведки в стойке Тейт попыталась сделать тейкдаун, но Дочь проповедника устояла от перевода в партер. Холли довольно комфортно чувствовала себя в стойке, откуда она диктовала ход поединка и расстреливала претендентку. Помимо разницы в классе в ударке и антропометрии (Холм выше Тейт на 5 см), дополнительные неудобства приносил тот факт, что Холм является левшой. Вследствие этих факторов Тейт проигрывала в разменах и не могла поймать оптимальную дистанцию. Так первый раунд ушёл в угол чемпионки.

Во второй пятиминутке Миша активизировалась с первых секунд, за что ей воздалось тейкдауном через полминуты после начала раунда. В партере Тейт занималась удержанием соперницы, сопровождаемым ударами с локтей. Попыток перевода на удушающий и болевой приёмы почти не было, равно как и граунд-энд-паунда. Но в конце второго отрезка боя Холли была близка к поражению, так как она отдала обладательнице пурпурного пояса джиу-джитсу Мише Тейт спину, откуда претендентка едва не задушила свою соперницу. К счастью для Дочери проповедника, времени для финиша не хватило. Таким образом, счёт на судейских карточках был равный.

Ничейный счёт прежде всего не устроил Холли Холм, которая принялась возвращать себе преимущество. Она успешно работала в стойке с дальней дистанции, тем самым не позволяя своей сопернице подобраться на оптимальное расстояние для перевода в партер. В таком ритме прошёл третий раунд, который играючи забрала чемпионка.

По такой логике следующая пятиминутка должна была уйти к Мише Тейт, и её начало обнадёживало. Мише удавалось временами сокращать дистанцию, хотя у неё не получалось совершить проход в ноги. Поэтому Холли смогла удержать ход боя в своём русле в стойке, где бывший боксёр и кикбоксёр Холм грамотно распорядилась своими навыками. Тейт просто-напросто не успевала угнаться за чемпионкой. Если начало четвёртого раунда можно отдать Мише за счёт активности, то концовку и вместе с ним весь раунд забрала Дочь проповедника.

Решающий отрезок чемпионского боя стал продолжением прошлого раунда. Холм не сбавляла обороты, гоняя Тейт вдоль клетки. У Холли получались серийные атаки с сайд-киками, а у Миши толком ничего не складывалось. Поэтому ей ничего другого не оставалось, кроме как выжидать ошибок со стороны соперницы. К концу третьей минуты Холли немного подсела физически, реже выбрасывая удары. Этим воспользовалась Тейт, сумев зайти со спины во время контратаки и совершив долгожданный перевод в партер.

Холм пыталась выбраться из удержания, но в итоге отдала Мише спину, а затем ещё больше усугубила своё положение, совершив бросок через себя. На этот раз Тейт вцепилась в шею Холм до самого последнего и не отпускала её, пока Холли не потеряла сознание.

Вот таким волевым путём Миша Тейт вырвала победу в почти проигранном поединке за полторы минуты до конца боя и вместе с ней долгожданный заветный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Некоторые СМИ нарекли этот триумф новоиспечённой чемпионки камбэком года.

А в эти выходные 35-летняя Тейт возглавит турнир UFC Вегас 43, в котором ей предстоит сразиться с бразильянкой Кэтлен Виейра. Если Мише удастся сохранить тот настрой из чемпионского боя с Холм, то, кто знает, возможно, американка заполучит реванш с нынешней чемпионкой UFC Амандой Нуньес, с которой у неё есть личные счёты.