Эффектный нокаут ударом с вертушки. Защита оказалась бесполезной. Видео

Как известно, британский промоушен Cage Warriors не только поставляет своих лучших бойцов (Конор Макгрегор, Майкл Биспинг, Ион Куцелаба) в ведущие организации мира, в частности, в UFC, но и тщательно отбирает настоящих талантов, которые в большинстве случаев попадают в хайлайты года или на более длительный срок. Одним из примеров можно назвать нокаут в исполнении англичанина Кристиана Лероя Дункана, уложившего поляка Лукаса Марчинковского.

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Для Дункана схватка с Марчиновски была второй в профессиональной карьере. У англичанина богатая карьера в любителях, где он смог стать вторым на чемпионате Европы по ММА. Но на мировых первенствах вылетал как правило во втором бою. Свой первый поединок в профессионалах Кристиан провел против Кайла МакКларкина в рамках Cage Warriors, которого удалось нокаутировать на 12-й секунде второго раунда.

Что касается визави из Польши, то Лукас Марчиновски на тот момент шел с рекордом 4-2. Причем все шесть схваток заканчивались досрочно как сабмишеном, так и нокаутом. Те два поражения пришлись на самый первый и последний бой в карьере. Поэтому мы не ждали, что схватка между Дунканом и Марчиновски затянется надолго.

Поединок начался с классической разведки, где преимущество англичанина уже тогда было заметным. Дункан выбрасывал более резкие удары, заканчивая свои серийные атаки лоу- и сайд-киками. Поляк не успевал за выпадами соперника, иногда сбивая их, но в основном безуспешно. Разницу в классе было трудно не заметить. И конец боя оказался не за горами.

После нескольких выпадов с сайд-киками Кристиан Лерой выбросил удар с вертушки, который пришелся в защиту поляка. Однако Марчиновски покачнулся назад и сел у клетки, закрыв голову. Как только Дункан начал добавлять удары на добивание, рефери поединка Марк Годдард вмешался и остановил его. Таким образом, мы стали свидетелями того, что не стоит подставляться под вертушки даже с прикрытой головой. Очень эффектная победа, на которую Кристиан Дункан затратил ровно одну минуту.