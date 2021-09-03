Ян, Молдавский, Анкалаев. Без IMMAF мы бы могли о них и не знать

С 16 по 20 августа в городе Казань прошёл открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам. Этот турнир состоялся под эгидой IMMAF (Международная федерация смешанных единоборств). Данная организация возникла в 2012 году, и за последние 6 лет в состав федерации вошло свыше сотни стран-представителей.

Но почему эта организация так важна? Начнём с того, что в процветании этой федерации заинтересованы в UFC, американская лига является партнёром и спонсором чемпионатов Европы и мира по ММА. Перед победителями и призёрами турниров открываются возможности беспрепятственного перехода в профессионалы. За последние годы свыше сотни бойцов прошли такой путь. И теперь они представляют не только UFC, но и Bellator, Brave CF, ONE FC, Cage Warriors.



Кто из известных бойцов прошёл по такой тропе? Если говорить про российских бойцов, то это Пётр Ян (чемпион России по ММА), Гаджи Рабаданов (чемпион мира), Магомед Анкалаев (чемпион России и мира) и Валентин Молдавский (чемпион Европы). Конечно, все они не сразу получили контракт с UFC, но за океаном уже имелось понимание того, что за выступлениями этих ребят в малых лигах стоит следить. И, как бы это сейчас ни прозвучало, нельзя исключать, что без IMMAF карьеры того же Яна и Анкалаева захлебнулись на старте и сейчас мы бы о них даже не знали. То есть их успех стал возможен в том числе благодаря Союзу ММА России и IMMAF. Из зарубежных бойцов такой путь прошли Брендан Аллен (боец UFC), Алессио де Сирико (UFC), Виктория Ли (Brave), Лейа Маккорт (Bellator), Антон Туркаль (Brave).

Смешанные единоборства — это очень специфичный вид спорта, у которого нетрадиционный путь развития. Взять тот же бокс, где перед олимпийскими чемпионами открываются большие возможности в профессионалах, так как в них заинтересованы ведущие промоушены. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить как Василия Ломаченко подписал сам Боб Арум.

ММА выстроены наоборот. Изначально там был очень сильный уклон в сторону профессионального спорта, так как тот был сформирован раньше, чем любительский. Потому IMMAF приходится подтягиваться семимильными шагами. Вот как прокомментировал путь развития любительских ММА президент IMMAF Керрит Браун в интервью «Чемпионату»:



«В других видах спорта развитие идёт по 50-60 лет, а у нас вверх ногами. Это очень необычно, когда сначала развит профессиональный, а только потом любительский. Поэтому нам нужно быстрее всё развивать».



Сейчас любительским ММА не хватает двух важных шагов: признания на международном уровне ведущими спортивными органами, включая ВАДА, и включения в олимпийскую программу. Решение по включению ожидается не раньше 2024 года. Тогда спрос на этот спорт возрастёт, и он может даже подвинуть бокс в плане популярности. Шансы на такое признание велики, так как у ММА сильно развиты как любительский, так и профессиональный блоки, которые идут рука об руку. Таким не могут похвастать другие виды единоборств, как дзюдо, карате, тхэквондо, что отмечал Керрит Браун.



Да и сейчас не нужно заниматься боксом, а потом переходить в дзюдо или боевое самбо и только после этого заявляться в смешанные единоборства. Можно с детства заниматься ММА и продвигаться внутри этого спорта. К тому же в России ММА очень динамично развиваются и содержание спортсменов нашей сборной оплачивается министерством спорта, что отмечал Радмир Габдуллин на вопрос о том, что даёт победа на чемпионате мира или Европы по ММА:

«У спортсмена несколько путей, у него и его тренера. Он может уйти в профессиональные поединки, также он становится желаемой целью для скаутов…



Спортсмен встаёт на зарплату от Минспорта плюс повышается его индекс узнаваемости, и он становится востребованным. Его приглашают по всей стране давать мастер-классы, на этом тоже можно зарабатывать деньги и славу. То есть сегодня наш вид спорта даёт несколько направлений социального лифта, развития, и я считаю, что не все виды спорта могут себе это позволить».



Вы просто представьте, сколько людей запишется в секции смешанных единоборств в случае включения в программу ОИ? Поэтому, если хотите заниматься чем-то, что ещё не стало мейнстримом, или вы грезите карьерой, как у Хабиба Нурмагомедова или Петра Яна в UFC, то в секциях смешанных единоборств вас ждут прямо сейчас.