Проиграл как на приставке. Боец потратил силы и рухнул плашмя с одного удара. Видео

Предпоследний турнир UFC в 2021 году собрал достаточно крепкий состав участников. Основная «красота» ожидалась в главном карде, однако и предварительные поединки сумели порадовать болельщиков. В частности, шикарный, хотя и очень короткий бой прошёл с участием спортсменов легчайшего веса – Луиса Смолки и Винсента Моралеса. Оба американца свои последние поединки выиграли, но была одна важная деталь: Моралес провёл без боёв всего четыре месяца, а «простой» Смолки составил целый год. С другой стороны, за Луиса говорил более богатый опыт.

Смолка явно соскучился по полноценным боям, начав схватку с агрессивной серии ударов. Однако Моралес, представленный ринг-анонсером как базовый джиу-джитсер, защищался очень уверенно и более того, успевал доставать оппонента плотными одиночными ударами. Винсенту не мешало даже преимущество Луиса в росте, которого он всё равно догонял резкими джебами. Смолка же после бодрого старта немного угас, его выносливость начала проседать, чему способствовала пропущенная серия ударов по корпусу.

Тем не менее Луис продолжал наступать, хотя работать первым номером у него откровенно не получалось. Из тренерского угла его подгоняли крики «атакуй смелее», что сыграло с опытным бойцом злую шутку. В одном из эпизодов Смолка обхватил соперника руками и стал вбивать удары коленями, отдавая все силы. Моралес спокойно заблокировал все атаки и поймал уставшего Луиса боковым ударом в челюсть. Размах начинался чуть ли не от бедра, и кулак попал идеально — Смолка плашмя полетел на канвас. Там Винсент быстро и жёстко его добил, хотя и так было понятно, что его оппонент драться вряд ли сможет. Шикарный нокаут!

Зрители поединка активно отреагировали на итог схватки в «Твиттере». Большинство отмечали отличный геймплан и ударные навыки Моралеса, которому предрекли успешную дальнейшую карьеру. Однако значительная часть поклонников ММА справедливо выразила разочарование слабой подготовкой Смолки: «Это было очень плохо. Луис оказался словно героем симулятора UFC на приставке: когда тратишь всю выносливость и проигрываешь, падая с одного удара», — написал пользователь под ником KnockoutNil.

К счастью, Смолка пришёл в себя достаточно быстро и даже смог принять участие в церемонии объявления результата. Спортсмен выступил неудачно, чему виной во многом стал длительный перерыв. Ему нужно как можно быстрее восстановиться и вернуться в октагон более подготовленным. Моралес же показал великолепное выступление и одержал вторую победу подряд. Мечтать о титульных боях ещё очень рано, но Винсент имеет все шансы получить статусного соперника. А там всё будет зависеть только от него.