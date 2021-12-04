«Удар из ниоткуда». Петтис нокаутировал японца фантомным бэкфистом. Видео

Ранним утром 4 декабря по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. Это было последнее шоу лиги в 2021 году и получилось оно достаточно зрелищным. А квинтэссенцией всего вечера единоборств стал главный поединок турнира, получившийся по-настоящему драматичным. В нём встретились чемпион лиги в легчайшем весе Серджио Петтис, и экс-претендент на титул UFC, экс-чемпион Rizin и Bellator Кёдзи Хоригучи.

Для Петтиса это была первая защита титула, который он отобрал в мае нынешнего года у Хуана Арчулеты. Так что Серджио предстояло доказать, что та победа не была случайностью. Что касается Хоригучи, он впервые за 2,5 года выступал под баннером Bellator. Предыдущий поединок Кёдзи провёл в декабре 2020 года в лиге Rizin, тогда ему удалось победить Каи Асакуру и вернуть звание чемпиона. Теперь он планировал вернуть титул и в американской лиге. И это были не просто слова или намерения. Хоригучи принялся работать с первых минут. Лоу-кики от Кёдзи стали для Петтиса настоящей проблемой. Кроме того, он нагружал оппонента и мидл-киками по корпусу, благодаря нестандартной технике он записал в свой актив и тейкдаун. В целом, претендент подавлял своей активностью Петтиса и заставлял его отступать.

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Во второй пятиминутке японец уронил соперника лоу-киком, Петтис быстро встал, но момент был неприятный. Ещё через полминуты Кёдзи провёл чистый тейкдаун и заставил Серджио уйти в глухую оборону. В конце отрезка Хоригути неплохо поработал и в стойке. Чемпион явно проигрывал поединок. Третий раунд не был богат на события, но также остался за выходцем из Страны Восходящего солнца, особенно в его исполнении запомнился очередной тейкдаун. По завершении пятиминутки стало ясно, что Петтису для победы нужен будет нокаут. К началу четвёртого раунда он донёс до соперника лишь 14 ударов, в то время, как Кёдзи попал по оппоненту почти 60 раз (!).

Так что Серджио было нечего терять и в четвёртом отрезке он решил идти в жёсткие размены. Этот план понемногу начал работать. По крайней мере бой уже не выглядел совсем односторонним. Но для победы этого было мало и Петтис ждал шанса для решающего удара. Таковой пришёл на исходе четвёртой минуты раунда. На выходе из клинча Петтис попробовал пробить хай-кик, Кёдзи заметил этот момент и ушёл от удара нырком. Но Серджио тут же добавил едва уловимый, буквально фантомный бэкфист. Даже рассмотреть сам момент нанесения удара было крайне сложно, а уж уйти от него у Хоригучи шансов попросту не было. Японец моментально упал и пугающе не шевелился. Рефери успел остановить Петтиса и не дал ему добить Кёдзи. Чистый нокаут.

Таким образом, Петтис сумел совершить роскошный камбек и победил одним из самых зрелищных нокаутов года. Этот бой по достоинству оценили и болельщики, оставлявшие восторженные комментарии под видео нокаута на странице лиги в «Инстаграме».

«Лучший в мире».

«Хоригучи был ограблен этим бэкфистом».

«Чёрт, Серджио до этого проигрывал все три раунда».

«Кандидат на нокаут года».

«Молимся за Хоригучи».

«Удар из ниоткуда», — писали фанаты ММА.

Что же, удар пришёлся действительно из ниоткуда. Даже пресс-служба лиги в «Инстаграме» назвала этот удар «нокаутом из ниоткуда». Как бы то ни было, последний бой года в Bellator получился очень красивым и одновременно тяжёлым для Хоригучи. После таких поражений многие бойцы уже не возвращаются прежними. В свете того, что за несколько часов до отчётного поединка в Bellator уже объявили, что следующим соперником Кёдзи станет Магомед Магомедов, можно утверждать – Петтис такой победой значительно облегчил работу для россиянина, ибо восстановиться после подобного проигрыша Хоригучи будет очень сложно.