Экс-чемпион UFC получит миллионы долларов за бой с блогером. Это удар по имиджу Даны Уайта

Травмы спортсменов – одна из главных проблем для любых организаторов и промоутеров. Бой знаменитого блогера Джейка Пола и непобеждённого профессионального боксёра Томми Фьюри должен был собрать огромную кассу, но брат знаменитого чемпиона в супертяжёлом весе снялся из-за сломанного ребра и бактериальной инфекции. К счастью для Джейка и зрителей, замена нашлась мгновенно: экс-чемпион UFC Тайрон Вудли не раздумывал ни секунды, сразу согласившись на бой, запланированный на 18 декабря. Впрочем, в его решении никто и не сомневался.

Вудли уже дрался с Полом по правилам бокса в августе нынешнего года, неожиданно проиграв раздельным решением судей. Легендарный ММА-боец по прозвищу Избранный в боксёрском ринге выглядел удивительно бездарно, не сумев ничего противопоставить блогеру, который тренировался всего полтора года. После поединка Тайрон надолго стал мишенью для насмешек бывших коллег: над его навыками издевались многие, а прославленный Дэн Харди и вовсе назвал бокс Вудли «позорищем». Однако Тайрон не обращал внимания на колкости в своей адрес.

По информации журналистов, Избранный получил за первый бой с Полом примерно $ 2-3 млн. Это так понравилось Тайрону, что он начал буквально умолять Джейка о реванше. Блогер в ответ изощрённо издевался и даже пообещал, что даст реванш, если Вудли набьёт себе татуировку «Я люблю Джейка Пола». Это было шуткой, но Избранный действительно сделал себе татуировку, пусть и попытался сохранить лицо, набив требуемый текст на среднем пальце. Тем не менее поступок Тайрона резко осудили окружающие. Неужели ему так мало платили в UFC, что теперь приходится так гнаться за деньгами?

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Дана Уайт знаменит на редкость прижимистым характером. Даже прославленные чемпионы UFC зачастую получают меньше, чем откровенные середняки в боксе. Джон Джонс, Фрэнсис Нганну и другие блестящие спортсмены не раз открыто жаловались на жадность Уайта. Причём ситуация не только не улучшается, а даже наоборот: на последнем турнире UFC Vegas 44 легендарный Жозе Альдо заработал около полумиллиона долларов, остальные бойцы – в разы и десятки раз меньше. А ведь этим парням нужно оплачивать тренировочные лагеря: ни для кого не секрет, что две трети подопечных Уайта постоянно живут в кредит.

Поэтому предстоящий реванш Вудли – Пол точно станет очередным камешком в огород главы UFC. Братья-блогеры и так постоянно подтрунивают над отчаянной любовью Даны к деньгам, а новый большой заработок Избранного даст им новый повод для шуток. Нельзя отрицать, что в чём-то они правы: сейчас быть боксёром намного выгоднее, чем блистать в UFC. Тайрон снова заработает миллионы долларов всего за один бой, на что Уайту наверняка возмущённо укажут Нганну и другие звёзды смешанных единоборств. Они хотят получать не меньше и точно этого заслуживают.

Тем не менее звёзды UFC всё-таки успевают заработать за карьеру достаточно серьёзные деньги, и Вудли не был исключением. У него хватало разнообразных претензий к руководителю UFC, но Избранный никогда не сетовал на отсутствие заработков – он успел стать действительно богатым человеком. Только вот сохранить своё состояние не сумел. Именно поэтому Вудли так рвётся к реваншу с блогером, который наверняка его нокаутирует. Ему очень нужны большие деньги, желательно – прямо сейчас.

Как признался Тайрон в интервью Ариэлю Хельвани, почти все предыдущие заработки он «промотал»: «Я спустил в трубу кучу денег. Очень-очень много денег. Украшения, VIP-билеты и все эти вещи, которые словно прилагаются к чемпионству. Я добился успеха огромным трудом, но никто не учил меня управлять финансами, моя семья была бедной. Появились первые большие деньги — и я сразу купил семь машин, два дома, другую ерунду. В ресторан со мной всегда ходили 10-15 человек, я платил за всех. Я думал, что всегда буду столько зарабатывать. А потом денег на счёте почти не осталось. Это стало для меня жизненным уроком».

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Немудрено, что теперь Вудли участвует в спортивных шоу вроде «Игры титанов» с Дуэйном Джонсоном, где победитель сезона получает около $ 100 тыс. Теперь и это большие деньги для бойца, который раньше получал в пять раз больше за один поединок. Именно поэтому Избранный готов делать себе даже тату, лишь бы получить шанс заработать сумму с шестью нулями. Осуждать его вряд ли стоит, но одобрения со стороны окружающих он точно не дождётся. В погоне за упущенным богатством Вудли потерял уважение многих. Вернуть хорошее отношение к себе будет даже сложнее, чем победить Пола в реванше.