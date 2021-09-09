«Позорище». Дэн Харди оценил выступление Тайрона Вудли в поединке с Джейком Полом

Бывший боец UFC Дэн Харди поделился своими дальнейшими планами и высказал своё мнение о выступлении Тайрона Вудли в поединке с Джейком Полом.



«У меня есть пара вариантов в боксе, но я жду, пока мне предложат соперника, который будет мне действительно интересен. Возможно, Тито Ортис победит Андерсона Силву в эти выходные. Если так, то я подерусь с ним. Или я могу бы подраться с Тайроном Вудли, если ему это будет интересно. Но в бою с Полом он выглядел как мешок с дерьмом. Это было какое-то позорище», — приводит слова Дэна Харди BJPenn со ссылкой на эфир Submission Radio.



Напомним, ранее состоялся боксёрский поединок между 24-летним популярным блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей.



Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.