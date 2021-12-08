«Не люблю Москву и страну в целом». За что высылают из России бойца Чоршанбе Чоршанбиева?

Чоршанбе Чоршанбиева сложно назвать топовым бойцом, но определённую известность в спортивной среде он заработал. 26-летний уроженец Таджикистана в профессиональных смешанных единоборствах провёл всего десять боёв, успев проиграть Зелиму Имадаеву и Артуру Шапиеву. Зато в так называемых поп-ММА Чоршанбиев стал местечковой звездой: неплохо дрался и ярко вёл себя на пресс-конференциях, где постоянно становился участником разнообразных конфликтов. Популярность шла в гору: аккаунт бойца в «Инстаграме» насчитывает больше 400 тысяч подписчиков.

Хотя именно в России Чоршанбиев последние пять лет жил и зарабатывал популярность, нашу страну спортсмен не очень жалует. В интервью YouTube-каналу Iron King Чоршанбе признался, что мечтает перебраться в США: «Да, я действительно хочу за океан. Моя мечта, можно сказать, — это UFC. Я буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее смотаться отсюда, как говорится. Надоела Москва? Мне не нравится тут. Я не люблю этот город и страну в целом. И люди тут не очень. Поэтому отсюда надо быстрее… Я пять лет тут занимаюсь, столько тут увидел. Об этом не будем, но как-то так, короче. Не нравится мне тут», — отметил спортсмен.

Чоршанбиев добавил ещё несколько жёстких определений, которые мы не будем здесь приводить. Скажем лишь, что уроженец Таджикистана выразил уверенность, что многие наши соотечественники придерживаются ультраправых взглядов. Однако Чоршанбе больше не придётся мириться с недостатками россиян — боец будет выдворен из страны. Причиной стали вовсе не резкие высказывания нашего героя, а банальные нарушения закона. 3 декабря боец был задержан правоохранительными органами после публикации видео, где он огромной скорости несётся по тоннелю на машине, нарушая правила дорожного движения.

У Чоршанбе не оказалось ни водительских прав российского образца, ни страховки. На его «Тойоту Камри» было записано больше сотни неоплаченных штрафов, при этом автомобиль, по предварительной информации, почему-то зарегистрирован на другого человека. По совокупности проступков Чоршанбиеву назначили штраф в 10 тысяч рублей и его депортируют из России без права возвращения. Кстати, в 2018 году спортсмену уже запрещали въезд в нашу страну, но потом он неожиданно оказался удалён из «запретных» списков.

К чести Чоршанбе стоит отметить, что он не стал искать лишних оправданий. Боец просто отметил, что не хочет, чтобы молодёжь брала с него пример в данном случае. Любовь к нарушениям правил дорожного движения спортсмен объяснил просто, заявив, что «иногда сам провоцирует себя на нарушения». Теперь же ему придётся гонять в какой-то другой стране: если Чоршанбиев снова въедет в Россию, это будет выглядеть пощёчиной для правоохранительных органов.

Станет ли вынужденный отъезд Чоршанбиева потерей для нашего спорта? Вряд ли. Федерация бокса России уже отреагировала на новость положительно, как и многие другие люди из спорта. Депутат Государственной думы Николай Валуев тоже согласен с решением о депортации Чоршанбе: «Вот теперь многие зададутся вопросом: «А что, так можно было?». Оказалось, что можно и даже нужно».

Мы же будем надеяться, что Чоршанбе извлечёт из истории урок, после чего удачно построит карьеру. Но уже в другой стране.