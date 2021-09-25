Лучший боец мира снова арестован. На сей раз Джонса обвиняют в домашнем насилии

Джон Джонс снова это сделал. Нет, не защитил титул, не одержал победу, и даже не попался на допинге. Долгое отсутствие лидера рейтинга лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории (де-факто лучшего бойца мира) уже отучило нас от всего этого. Джонс снова попал за решётку.

Да-да, проблемы с законом у него случаются теперь чаще, чем поединки. Что Джонс натворил на этот раз? Детальных подробностей пока нет. Но на данный момент известно, что Джону предъявляют обвинения в применении домашнего насилия, нанесении телесных повреждений, а также во взломе автомобиля. Боец был арестован в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и уже выпущен под залог в размере $ 8 тыс. Но очень скоро эта история получит продолжение. Уже 25 сентября Костяному необходимо появиться в суде и его перспективы весьма печальны. Почему? Да всё потому, что как мы говорили, в полиции он сейчас оказывается чаще, чем в октагоне.

За Джонсом тянется целый шлейф преступлений. Напомним, первое известное общественности правонарушение он допустил в 2012 году, тогда в Бингемтоне (штат Нью-Йорк, США) он на своём «Бентли» врезался в столб. Тесты показали, что Джон пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его выпустили под залог, а позже приостановили действие его водительских прав на 6 месяцев и заставили прослушать курс о последствиях опасного вождения.

Но то были только цветочки. Наибольший скандал случился в 2015 году. В апреле того года он вновь попал в ДТП, при этом пострадала беременная женщина. При таких обстоятельствах Джонс бессовестно покинул место происшествия. В его авто были найдены запрещённые препараты. Понимая, что деваться некуда, Джон пришёл с повинной. Это помогло ему получить лишь условное наказание – 18 месяцев тюрьмы, при том что по факту за побег с места аварии ему грозило 3,5 года реального срока. Как бы то ни было, тогда он получил наказание и от UFC, лишившись звания чемпиона.

Новые проблемы с законом у Джона случились в 2019 году. В сентябре он обвинялся в насилии по отношению к официантке. Боец не признавал вину, но суд назначил ему 90-дневный испытательный срок, вынудил выплатить судебные издержки, а также предписал отказаться от употребления алкоголя и запрещённых препаратов.

Наконец, предыдущий привод в полицию случился уже после его последнего на сегодняшний день боя. В марте 2020 года ему предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде и небрежном обращении с огнестрельным оружием. В итоге он провёл четыре дня под домашним арестом, ему были назначены 48 часов общественных работ и принудительное 90-дневное амбулаторное лечение.

Но, кажется, жизнь Джонса ничему не учит. То ли скромные наказания за правонарушение его не уже не пугают, то ли он попросту неисправим, но Джон вляпывается в историю за историей.

Чем это может грозить ему теперь кроме реального срока? Возможно прощанием с карьерой, а вместе с этим и с чемпионскими амбициями. Напомним, что Джон не дерётся с февраля 2020 года. На протяжении года он уже обещает перебраться в тяжёлый вес, но требует не только сразу же чемпионский бой, но и баснословных денег.

Буквально вчера он снова говорил о том, что хочет драться лишь за титул. Но позвольте, какой титульный бой ему подавать, если он даже не то, что не выступает, но умудряется постоянно бросать тень на репутацию всей лиги своим отвратительным поведением? Вполне вероятно, что если Джонс получит реальный срок (а с таким бэкграундом это возможно), боссы лиги уже просто поставят на нём крест. Да и как не поставить, если Джонсу придётся отбывать наказание и снова оставаться вне поединков. Годы идут, Джону уже 34. Хотя мудрости, судя по всему, ему эти самые годы не прибавляют.

Впрочем, есть и оптимистичный вариант. Если Джонс снова отделается лёгким испугом, вполне возможно, что он станет более сговорчивым и с боссами лиги и выйдет в клетку уже на их условиях. Будем пристально следить за этой ситуацией.