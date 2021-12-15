Обидчики Петра Яна и братьев Немковых стали авторами лучших боев 2021 года в Bellator

В 2021 году индустрия развлечений не останавливалась ни на секунду. Да, нам пришлось столкнуться с затянувшейся суровой реальностью в виде антиковидных мер, пустых трибун, условий «пузыря», маленьких залов взамен больших, наподобие «Мэдисон Сквер Гарден». Но это не помешало бойцам показать всё лучшее, на что они были способны. В данной рубрике мы расскажем вам о лучших боях года в Bellator.

Как известно, стиль боя определяет его характер, но красота и впечатления во многом обеспечиваются волевыми качествами обоих бойцов, которые не хотят уступать в этой войне внутри октагона. В 2021 году было немало таких схваток, где всё казалось предрешённым, но потрясённые спортсмены находили в себе силы переворачивать сценарий и творить историю на наших глазах. Ниже вы можете ознакомиться с лучшими поединками уходящего года.

Магомед Магомедов — Рауфеон Стотс — Bellator 264 (13 августа 2021 года)

Бой между двумя топовыми бойцами легчайшего дивизиона. Обидчик Петра Яна времён выступлений в АСВ Магомед Магомедов встретился с жертвой Мераба Двалишвили Рауфеоном Стотсом. Они оба высоко шли в рейтинге своего дивизиона (Магомед располагался на третьей строчке, а Рауфеон — на четвертой), но фаворитом схватки считался наш боец. Однако в первом раунде мы усомнились в котировках, так как американец грамотно оборонялся от тейкдаунов Магомеда. Магомедов постоянно наседал на Стотса, но тот защищался настолько эффективно, что впечатлил судей, оценивших его работу выше, чем усилия нашего бойца.

Плюс в стойке тоже больше преуспевал Супа (прозвище Стотса), что добавляло ему несколько очков в актив. Так он, между прочим, забрал вторую пятиминутку, хотя допустил один тейкдаун, из которого, впрочем, легко выбрался. А в заключительном раунде мы увидели борьбу в исполнении американца. Так ему удалось поймать нашего бойца на неудачной попытке прохода в ноги, который закончился захватом спины россиянина и выходом на удушающий. Обычно такие эпизоды заканчиваются сдачей, однако это не про Магомедова, который умудрился выбраться из этого положения, находясь на грани поражения, и едва сам не финишировал соперника, поймав того на рычаг. Но гонг спас Супу от более тяжёлых последствий.

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Тем не менее их бой запомнился не только драмой в третьем раунде, но и абсурдным единодушием в судейской коллегии. Двое судей отдали близкие 29:28 в пользу американца, а третий выставил немыслимые 30:27, хотя все три пятиминутки были близки. В комментариях ожидаемо полыхнуло.

«Магомеда ограбили». «Нужен пятираундовый реванш».

«Ограбление».

«Бой был ближе, чем его увидели судьи».

«Это ничья».

Карл Альбректссон — Довлетджан Ягшимурадов — Bellator 268 (16 октября 2021 года)

За неделю до турнира в Москве, который возглавлял Фёдор Емельяненко, в Штатах провели крупный ивент, во главе которого были полуфинальные схватки в рамках Гран-при полутяжёлого веса. Но и в прелимах случилась яркая схватка — между шведом Карлом Альбректссоном и туркменом Довлетджаном Ягшимурадовом. Шведский боец известен тем, что в своё время одолевал обоих братьев Немковых, Вадима и Виктора. А сейчас Карл идёт всего лишь на 10-й строчке рейтинга полутяжелого веса, где, как известно, правит балом Вадим Немков.

Изначально швед должен был сойтись с Джулиусом Энглицкасом, но снятие с главного боя турнира Энтони Джонсона спутало все карты матчмейкерам. И в итоге литовец был отдан под раздачу Вадиму Немкову, а Карлу дали нерейтингованного Ягшимурадова. Ожидалось, что Альбректссон легко расправится со своим новым оппонентом, но не тут то было.

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Если в первом раунде была унылая возня с небольшим преимуществом фаворита, то во втором мы увидели настоящий триллер, который мог закончиться досрочной победой шведа. Но Довлетджан показал чудеса характера и изворотливости. Он не только смог выжить в граунд-энд-паунд после ноудауна, но и сконтрить, выйдя на ответные удержания. У туркменского бойца также были неплохие шансы закончить бой досрочно гильотиной, но швед оказался не из робкого десятка. Кроме того, Ягшимурадов в конце пятиминутки смог потрясти своего визави летящим коленом, будучи в окровавленном состоянии. И это мы ещё не дошли до заключительной трети поединка.

Первая половина заключительного раунда прошла в вялотекущем режиме у клетки. А в последние две минуты схватки Ягшимурадов опомнился и выдал мощную концовку. Сначала туркмен потряс соперника левым хуком, затем добавил удар с вертушки. Каким-то чудом швед устоял и даже особо не покачнулся. Только после того, как Довлетджан добавил тройку, Карл отлетел к сетке. Оставалась минута до гонга, и положение фаворита было опасным. Но он смог найти в себе силы завязать соперника у сетки и сделать тейкдаун. Таким образом, Карл Альбректссон смог удержать победу единогласным решением судей со счётом 29:28 на всех трёх записках.

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов — Bellator 269 (23 октября 2021 года)

Схватка двух друзей. Для Анатолия Токова этот поединок важен с точки зрения чемпионских амбиций в погоне за поясом, которым владеет Гегард Мусаси. А для Шарафа Давлатмуродова это возможность зарекомендовать себя в зарубежном промоушене, так как это был его дебютный поединок в Bellator. Аналитики букмекерских контор не верили в Шерхана (прозвище Шарафа), оценив его победу нескромным коэффициентом 5.50, в то время как Токова котировали за 1.15. Но андердог смог удивить публику, отправив своего друга в нокдаун уже на 15-й секунде первого раунда. В последующих многочисленных бескомпромиссных разменах успешнее выглядел Шараф. И только показалось, что первый раунд у него в кармане, как Токов смог поймать Давлатмуродова на гильотину в конце пятиминутки. Однако Шерхан смог дотерпеть до гонга.

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Остальные две трети боя были не менее сумасшедшими, полными постоянных разменов ударами. Токов снова немного уступал в стойке, хотя ему удавалось несколько раз потрясти Шарафа. Тем не менее Анатолий пытался перевести поединок в более привычную для себя среду — в партер, и это у него дважды получилось. Хотя внизу никак не удалось развить успех через классический граунд-энд-паунд, ограничившись пассивным удержанием. В этом раунде также не было явного преимущества ни у кого из бойцов. Оставалось посочувствовать сложностям судей при вынесении вердикта.

К решающей пятиминутке Анатолий и Шараф были довольно измотаны, но продолжали биться в стойке из последних сил. На этот раз удары Токова были мощнее и точнее. И, конечно же, бойцы закончили всё в партере, куда Анатолий эффектным броском перевёл оппонента и следом завязал в удержание, из которого Шерхан смог выбраться всего за 30 секунд до конца поединка. В ответ Шараф вышел на удушающий приём, захватив спину Токова и едва не задушив его, но гонг спас ученика Фёдора, который и выиграл раздельным решением судей.

Выбор редакции

Выбор был действительно велик, и нам пришлось отсечь немало не менее зрелищных и драматичных схваток, из оставшихся же боёв мы отдаем предпочтение схватке между Карлом Альбректссоном и Довлетджаном Ягшимурадовом, хотя она и не носила статуса претендентского или чемпионского поединка. Ягшимурадов, несмотря на выход в октагон на коротком уведомлении, закатил зарубу, достойную бойца уровня топ-10 полутяжёлого дивизиона. Потому что не каждый боец способен вставать после таких сокрушительных ударов. И чем тяжелее дивизион, тем сильнее удары. И Довлетджан, и Карл проявили не только волю к победе, но и способность держать удар. А в контактных видах спорта, особенно в смешанных единоборствах, где очень тонкие перчатки, это едва ли не самое главное качество.