Кимура Махачева или гильотина Жумагулова? Выбираем лучший сабмишен года в UFC

До конца 2021 года осталось всего несколько дней – самое время выбирать лучших бойцов года в UFC. В номинации «Лучший сабмишен» на победу претендуют четверо мужчин и одна девушка. Любопытно, что в топ-5 попали сразу два бойца из соседнего Казахстана – Мария Агапова и Жалгас Жумагулов. Также двумя спортсменами представлена Бразилия, известная легендарными традициями джиу-джитсу. Естественно, нашлось место и России, где Ислам Махачев перехватил у Хабиба Нурмагомедова звание одного из лучших бойцов UFC по навыкам в партере. Выбор будет очень непростым.

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Ислам Махачев

Для россиянина 2021 год стал сверхуспешным: он выиграл три важных поединка, став одним из главных претендентов на титул. Самой статусной и одновременно самой красивой стала победа над талантливым Дэном Хукером. Изначально с Исламом в конце октября должен был драться ветеран Рафаэль дос Аньос, но бразилец вынужденно снялся с поединка, предоставив Хукеру шанс прервать победную поступь Махачева. Новозеландец в интервью пытался убедить, что легко справится с борьбой Ислама, что оказалось лишь попыткой самоуспокоения.

Уже на первой минуте Махачев повалил своего оппонента в партер, проведя тейкдаун с необычайной лёгкостью. На канвасе россиянин неторопливо искал брешь в обороне Хукера и вскоре сумел зацепиться за его руку. Ислам тут же начал её выкручивать, используя дзюдоистский узел плеча, более известный как кимура. Новозеландец какое-то время терпел, пока Махачев, внимательно слушавший советы находящегося рядом с октагоном Хабиба Нурмагомедова, не закинул ногу через голову соперника. Нажим на руку Дэна усилился, и тот сразу закричал – судья остановил схватку на отметке 2:25.

Жалгас Жумагулов

Путь опытного бойца легчайшего веса Жалгаса Жумагулова в UFC начинался очень непросто. Казахстанский спортсмен проиграл два дебютных поединка судейскими решениями, оказавшись на грани увольнения. Последним шансом показать себя с лучшей стороны для Жумагулова был бой с Джеромом Риверой – американцем, идущим на серии из трёх поражений. И схватка, состоявшаяся 10 июля в Лас-Вегасе, показала, кто из бойцов больше хочет сохранить своё место в промоушене.

Жалгас с первых секунд захватил центр октагона, донеся до оппонента несколько тяжёлых ударов. Ривера понял, что в стойке у него особых шансов нет, и решил попытать удачи в партере. Однако Жумагулов не только не позволил себя опрокинуть, но и ловко обхватил руками шею американца. Тот какое-то время «трепыхался», что лишь усугубляло его незавидное положение. Захват Жалгаса был железным, и Джерому пришлось сдаться – выбраться из идеальной гильотины не было никаких шансов.

Андре Мунис

Средневес Андре Мунис был безоговорочным фаворитом схватки с Роналду Соузой. От двух бразильцев ожидали упорного противостояния в партере, но 40-летний Соуза, идущий на полосе из трёх поражений, мог рассчитывать разве что на фортуну. Его 30-летний соперник находился «в самом соку», выиграв шесть последних поединков. Конечно, легендарный Жакаре в интервью старательно «хорохорился», что, впрочем, не помогло ему продержаться хотя бы один раунд или избежать серьёзной травмы.

Стартовые минуты были равными, причём Соуза даже записал себе в актив удачный тейкдаун и пару крепких ударов. Мунис отреагировал спокойно, ответил своим тейкдауном, а чуть позже удачно оттеснил ветерана к сетке во время клинча. Там Андре запрыгнул на спину Роналду и повалил, при этом успев захватить его руку. У Жакаре не было никаких шансов вырвать конечность, к тому же заломленную под очень неприятным углом. Через несколько секунд бой был остановлен – победа шикарным рычагом локтя. Проигравший был вынужден обратиться к врачам, а чуть позже объявил о завершении карьеры.

Мария Агапова

Не только мужчины обладают навыком делать шикарные сабмишены, прекрасный пол зачастую им ничуть не уступает. Казахстанская спортсменка Мария Агапова 9 октября одержала одну из самых красивых побед в карьере, одолев колумбийку Сабину Масо. Изначально шансы девушек казались равными: обе соперницы проиграли свои последние поединки, причём Мария даже уступила досрочно. Однако поражение пошло уроженке Казахстана на пользу, ведь к схватке с Масо она подготовилась намного лучше.

Два первых раунда вчистую выиграла Агапова, превосходившая Сабину по количеству и качеству доносимых ударов. Дважды она поймала колумбийку мощными встречными попаданиями, та выстояла лишь благодаря крепкой челюсти. До конца боя Сабине дотерпеть всё-таки не удалось – после очередного размена она оказалась в нокдауне. И тут Мария решила действовать нестандартно, вместо добивания накинув на шею Масо мощный удушающий захват. Простое и одновременно очень красивое решение.

Висенте Луке

Карьера Тайрона Вудли пошла на резкий спад после потери чемпионского пояса в 2019 году. Травмы, поражения от Гилберта Бёрнса и Колби Ковингтона – боец по прозвищу Избранный стремительно скатывался в спортивную пропасть. 27 марта 2021 года прославленный ветеран получил последний шанс доказать, что он «ещё в деле» — от Тайрона требовалось остановить Висенте Луке. Бразилец ранее нокаутировал Нико Прайса с Рэнди Брауном, после чего решил добавить в коллекцию ещё один громкий «скальп».

Всё начиналось для Вудли очень неплохо. Он выглядел как минимум не хуже своего оппонента во время длительного клинча у сетки, выбрасывая мощные удары коленями. После этого Тайрон дважды здорово попал в стойке, но следом неожиданно пропустил жёсткий встречный хук. Ветерана начало «болтать», и Луке стал буквально засаживать ему в голову боковые удары. Вудли совсем раскоординировался и вскоре очутился на канвасе. Там бразилец спокойно с ним расправился, применив достаточно редкий и эффектный приём – удушение Брабо. Тайрон проиграл сабмишеном впервые в карьере.