Владимир Кличко сильно расстроил брата. Виталий сорвал злость на двухметровом итальянце

5 декабря 1998 года братья Кличко первый и, как оказалось, последний раз выступили на Родине. Вечер бокса в Киеве стал топ-событием в мире украинского спорта. Местный зритель давно мечтал увидеть воочию поединки восходящих звёзд профессионального бокса – Виталия и Владимира Кличко – и вот наконец такая возможность представилась. Но по итогам турнира фанаты испытывали противоречивые чувства. Эмоции от большого события были подпорчены соглавным событием шоу, в котором выступил Владимир Кличко. Олимпийский чемпион Атланты настолько хотел впечатлить домашнюю публику, что старался изо всех сил и неграмотно распределил силы на дистанцию поединка. К решающим раундам Владимир вымахался, что привело к сенсационной победе Росса Пьюрити. Об этой истории мы писали не так давно.

Но на поражении Владимира Кличко тот вечер бокса не завершился. Дальше всё было ещё интереснее. В ринг должен был выйти Виталий Кличко. Его соперником был чемпион Италии в супертяжёлом весе среди профессионалов, опытный Франческо Спинелли. На кону схватки стоял пояс чемпиона Европы. Виталий проводил первую защиту этого титула. К тому моменту в его карьере было 22 боя, во всех он одержал досрочные победы. Так что сейчас украинец также считался явным фаворитом. Впрочем, итальянец был достаточно крепок, да и двухметровый рост давал ему какие-никакие козыри. По крайней мере, он не уступал оппоненту в габаритах, потому зрители были вправе ожидать конкурентного противостояния. Масла в огонь подливало и то, что прямо перед боем Виталия проиграл его брат, причём проиграл жёстко. Так что за состояние Кличко-старшего приходилось переживать.

Но на деле оказалось, что неудача Владимира не только расстроила, но также раззадорила и разозлила Виталия. Кличко-старший, по собственному признанию, не хотел боксировать, а просто хотел быть рядом с братом. Боксёр признался, что вышел в ринг просто подраться. Так и было. С первых секунд украинец пошёл вперёд и обрушил на оппонента град ударов. Спинелли каким-то образом выдерживал атаки и стоял на ногах. Но после жёсткой бомбардировки рефери на исходе первой минуты всё же открыл счёт. Спинелли всем видом давал понять, что готов биться, и третий в ринге позволил поединку продолжиться. Тогда Виталий снова начал проводить жёсткие атаки, удар вылетал за ударом. Складывалось ощущение, что Кличко-старший демонстрирует темповую работу на мешке. В итоге рефери всё же не выдержал и остановил схватку. На победу Виталию потребовалось 109 секунд, на тот момент это была самая быстрая из его побед в карьере. Кличко лихо сорвал злость на несчастном Спинелли, который после того фиаско завершил карьеру.

«У меня не было настроения боксировать. Я хотел скорее закончить этот бой и присоединиться к брату. Думаю, что публика в Киеве, несомненно, переживала за наши поединки, переживала за поражение Владимира. Обычно я боксирую так, чтобы мои бои нравились зрителям в зале, но в этом случае мне было совершенно всё равно. Я хотел быстрее закончить поединок. Спинелли очень неудобный соперник, он левша и точно такой же высокий, как и я. Я изучил его очень хорошо, изучил его ошибки и воспользовался ими. Но, как бы то ни было, считаю, что бой не получился. Я не боксировал, а дрался. На Франческо обрушился шквал ударов, и рефери остановил бой», — вспоминал Кличко.

Что же, к братьям Кличко можно относиться по-разному, но то, что между ними существует уникальная связь – факт. Их взаимоотношения заслуживают уважения, и дай бог, чтобы все ладили со своими братьями, как это получается у легенд супертяжёлого веса.