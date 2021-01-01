Кто здесь Иванушка, Кощей и Соловей-разбойник? Сказочные персонажи ММА. Часть 1-я

2022-й год уже наступил — почему бы немного не пошутить? Да ещё и вспомнив классических героев фольклора.

Пока вы приходите в себя после шумных праздников, мы решили немного пошутить. Новогодние каникулы – не то время, чтобы с серьёзной миной оценивать чьи-то спортивные навыки или делать прогнозы на грядущие поединки. Куда интереснее сравнить главных героев смешанных единоборств с известными сказочными персонажами. Как в российском, так и в мировом ММА хватает звёзд, которые чем-то похожи на героев сказок, которыми все зачитывались в детстве. Сегодня мы представляем первую часть нашей небольшой подборки – мужскую.

Иванушка

Один из самых популярных персонажей русских сказок – Иванушка. Это, как правило, средний или младший сын в семье, подвергающийся насмешкам родственников, но волею судеб оказывающийся в центре невероятных событий. На пути Иванушки возникают сложнейшие испытания, которые он преодолевает не благодаря силе или уму, а с помощью везения или добрых друзей. В конце любой сказки этот герой неизменно становится богатым купцом или даже царём, да ещё и получает себе в жёны прекрасную девушку. Тут и сказочке конец!

Иванушка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / Кадр из мультфильма

По нашему общему мнению, на кандидатуру Иванушки не может быть лучшего кандидата, чем Александр Емельяненко. Находящийся в тени великого брата Александр на жизненном пути постоянно спотыкался, но преодолевал созданные самим же собой трудности. Емельяненко-младший прошёл даже тюрьму и годовой запой, кстати, не без помощи друзей и родных: именно они вытаскивали бойца после отчаянных загулов. Зато сейчас Александр богат и знаменит – предложения сыплются на него как из рога изобилия. В наличии и прекрасная спутница жизни, кстати. Главное, чтобы сказка Саши не сделала очередной грустный поворот.

Илья Муромец

Пожалуй, главный былинный русский богатырь – Илья Муромец. Это выходец из простой семьи, который внезапно получает невероятную силу и начинает побеждать одного злодея за другим. Муромец честен, скромен и бескорыстен, его главная цель – служение своей стране. У Ильи есть своя команда – Добрыня Никитич, Алёша Попович и множество учеников, которые помогают ему побеждать. До преклонных лет Муромец защищает границы Руси, не желая уходить на покой – он не мыслит жизни без войны.

Илья Муромец Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / Кадр из мультфильма

Разумеется, наш Илья Муромец – это Фёдор Емельяненко. Ведь именно Фёдор — легендарный боец, остававшийся непобеждённым на протяжении 10 лет подряд. Его удары сбивали с ног даже самых сильных заграничных «супостатов», превосходивших россиянина в росте и весе. Емельяненко — патриот России и одновременно талантливый педагог, уже успевший воспитать юных богатырей из Fedor Team. И, конечно, настоящий воин: несмотря на свои 45 лет, Емельяненко-старший упорно отказывается уходить на покой, продолжая побеждать в октагоне.

Кощей бессмертный

От положительных сказочных персонажей переходим к отрицательным. Кощей Бессмертный – загадочный и очень коварный злодей, владеющий несметными богатствами и чахнущий над ними. Кощей наделён огромной властью и бесчисленной армией приспешников, при этом его практически нельзя победить – ведь «погибель» злодея запрятана далеко-далеко, где её практически невозможно найти. Выглядит Кощей как тощий и высокий старик, закованный в непробиваемые доспехи.

Кощей бессмертный Фото: Ethan Miller/Getty Images / Кадр из мультфильма

Конечно, Дана Уайт не похож на худого старика – это мужчина в самом расцвете сил и отлично развитый физически. Зато по остальным пунктам совпадений хватает. Сказочная скупость главы UFC давно стала именем нарицательным — даже средние боксёры зачастую получают больше, чем чемпионы промоушена Уайта. При этом Дана сказочно богат и обладает поддержкой самых влиятельных людей по всему миру. Разумеется, он не злодей: Уайт просто делает свою работу, причём очень хорошо – его организация продолжает доминировать на планете.

Соловей-разбойник

Согласно русским сказкам, Соловей-разбойник – один из самых страшных противников для любых силачей. Он обладает чудовищной физической силой, но редко её использует: для поражения соперников злодею хватает пугающего свиста, сбивающего с ног и внушающего страх. Победить Соловья-разбойника может только настоящий богатырь, которого, как говорят былины, придётся ждать минимум 30 лет. Соловей богат и влиятелен – ему поклоняются все, кого он испугал.

Соловей-разбойник Фото: Chris Unger/Getty Images / Кадр из мультфильма

У Хамзата Чимаева сразу несколько параллелей с вышеуказанным сказочным героем. Главное сходство, конечно, в «свисте»: трэш-ток Чимаева настолько хорош, что может дать фору даже прославленному Конору Макгрегору. Хамзата, как и Соловья-разбойника, боятся потенциальные соперники, из-за чего становится сложно организовывать бои. Чимаев уже очень знаменит, хотя провёл только четыре боя в главном промоушене мира. Конечно, есть и отличия от Соловья: Хамзат – вполне себе положительный герой, пусть он и может кого-то раздражать.

Дядя Стёпа

Впрочем, рассказы для детей необязательно должны быть сказочными. Знаменитый Дядя Стёпа появился в 1935 году, будучи детищем легендарного Сергея Михалкова. Персонаж огромного роста трудится пожарным, моряком и милиционером, неизменно совершая разнообразные подвиги. Несмотря на свои габариты, Дядя Стёпа очень добр и отзывчив, с особенной теплотой относится к детям. Но к врагам он суров – в одной из частей цикла он отважно служит в Красной армии, защищая государственную границу.

Дядя Стёпа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» / Кадр из мультфильма

Конечно, наш Дядя Стёпа – это Александр Волков. Двухметровый боец украшен грозной татуировкой, однако не выглядит опасным или жестоким человеком. Александр имеет высшее образование, крайне редко повышает голос и очень вежлив в общении: его с полным правом можно назвать самым интеллигентным спортсменом в ММА. За Волковым не тянутся шлейфом скандальные истории, он в целом абсолютно положительный персонаж – кто ещё, как не Александр, может стать Дядей Стёпой?