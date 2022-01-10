Хабиб едва не проиграл финал чемпионата мира. 82 кг — это слишком?

«Если бы самбо было лёгким, оно бы называлось джиу-джитсу». Эта фраза когда-то возмутила миллионы бразильцев. А известной она стала в 2013 году. Тогда 25-летний Хабиб Нурмагомедов проводил свой третий поединок в UFC. Его соперником стал Тиаго Таварес, а сама схватка проходила на турнире в Бразилии. И именно там, где существует едва ли не культ джиу-джитсу, Хабиб надел на себя провокационную футболку.

Впоследствии Нурмагомедов не раз доказывал, что база самбо действительно имела огромное значение для его успеха. Большинство болельщиков это прекрасно знают. Но, как ни парадоксально, многие из них не оглядываются в прошлое и не акцентируют внимание на достижениях Хабиба в этой боевой дисциплине. А между тем поединки Нурмагомедова по самбо были достаточно захватывающими. Об одном из них напомнила всегда не дремлющая мировая паутина. На одной из страниц в «Твиттере» разместили фрагмент поединка Хабиба в финале чемпионата мира по боевому самбо 2010 года, который проходил в Москве в декабре.

На самом деле, тот год оказался достаточно странным. В 2010-м было проведено сразу три чемпионата мира по самбо – в Киеве, Москве и Ташкенте. В первых двух принял участие Хабиб и стал двукратным чемпионом мира в течение одного календарного года. Но каким же непростым выдался решающий бой в Москве.

Тогда Хабиб выступал в весовой категории до 82 кг, что фактически соответствует лимиту среднего веса UFC. При этом нужно понимать, что Нурмагомедова уже тогда мучили постоянные качели с весом, ведь к концу 2010 года у него набралось уже девять поединков в профессиональном ММА, и, очевидно, что ни один из них не проходил в лимите среднего веса. Но не будем отвлекаться от финального боя.

Борьбу за золото Нурмагомедов вёл с представителем Казахстана Рамзаном Алгериевым. Последний смело начал схватку и работал первым номером. В итоге Алгериев вынудил Хабиба ошибиться и даже занял доминирующую позицию, положение Нурмагомедова не было безнадёжным, но выглядело тяжело. Действуй Алгериев чуть резче, Хабиб мог и проиграть. Тем не менее Орёл сумел отзащищаться, а затем перешёл в наступление. Сначала Нурмагомедов вышел на боковой контроль, а позже, измотав соперника в борьбе и окончательно выйдя в доминирующую позицию, принялся разбивать оппонента. Алгериев проиграл досрочно и ещё долго не мог подняться с канваса, а Хабиб в свойственной ему манере подошёл к оппоненту и выразил ему уважение.

Права на видео принадлежат FIAS. Видео доступно на странице Blaine Henry/Fight Library в «Твиттере».

Визуально победа на чемпионате мира далась Нурмагомедову относительно легко. Но на деле эта схватка прошла очень непросто. Возможно, не последнюю роль в этом сыграл вес. Нурмагомедов, уже тогда привыкший драться в лёгком весе, не чувствовал за собой той мощи, которая была у него в лёгкой категории, и именно в этом крылся шанс Алгериева.

Вероятно, биться в весе до 82 кг (в UFC и вовсе до 84 кг), это слишком даже для Хабиба. Тот бой стал тому подтверждением. Наверное, именно из-за этого Нурмагомедов не рискнул перейти в другую весовую категорию. Многие бы хотели увидеть Орла хотя бы в полусреднем весе UFC (до 77 кг), где у него были бы такие соперники, как Камару Усман, Колби Ковингтон и, возможно, даже Хамзат Чимаев. Но, увы, Нурмагомедов не стал испытывать удачу и завершил карьеру в родном для себя дивизионе. Впрочем, как показывает жизнь, с этим он не прогадал.