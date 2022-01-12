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UFC Vegas 25: Гига Чикадзе нокаутировал Каба Суонсона мидл-киком в печень в первом раунде

Такой удар не сдержал бы и Ван Дамм. Чикадзе крушит всё на своём пути. Видео
Денис Дорофеев
Гига Чикадзе нокаутировал Каба Свонсона
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Грузинский Ниндзя за одну минуту вычислил слабые места Каба Суонсона.

В ночь с 15 на 16 января пройдёт первый турнир в 2022 году UFC Vegas 46. Его возглавят Гига Чикадзе и Келвин Каттар. Оба бойца являются отменными ударниками, что делает их вдвойне опасными. Возможно, по этой причине Александр Волкановски выбрал себе в соперники Корейского Зомби Чон Чхан Сона. Тем не менее в эти выходные нас ждет захватывающий поединок, и Каттар с Чикадзе имеют хорошие шансы зарекомендовать себя и закрепить свои позиции в титульной гонке.

Напоролся на сокрушительный апперкот. Гигу Чикадзе ждёт серьёзная трёпка Напоролся на сокрушительный апперкот. Гигу Чикадзе ждёт серьёзная трёпка

Ранее мы вспоминали, как Каттар ярко нокаутировал Шейна Бургоса, теперь давайте вспомним победу грузина над ветераном ММА Кабом Суонсоном, которая была совсем недавно, в мае прошлого года. На тот момент бойцы замыкали топ-15 полулёгкого дивизиона — Чикадзе шёл на 14-й строчке, а Суонсон — на 15-й. Чикадзе подходил к предстоящей схватке с полосой из семи побед, а Каб — всего лишь с серией из двух успешных боёв над Кроном Грейси и Даниэлем Пинедой.

Однако этой небольшой серии из двух схваток предшествовала череда неудач, затянувшаяся до 4 поединков. Тогда Каб проигрывал Фрэнки Эдгару, Брайану Ортеге, Ренату Карнейро и Шейну Бургосу. Поэтому фаворитом встречи считался грузинский Ниндзя.

Права на видео принадлежат UFC Arabia. Видео боя можно посмотреть в «твиттере» UFC Arabia.

С самого начала боя Суонсон пытался зажать Гигу к сетке, чтобы перекрыть тому пространство. Дело в том, что рост Каба составляет 172 см, а рост Гиги — 180 см. И таким образом Убийца (прозвище Суонсона. — Прим. «Чемпионата») хотел сблизиться на удобную для него дистанцию. Но Чикадзе без проблем отбился от таких нападок и перешёл в контрнаступление.

Сначала Ниндзя прощупал дистанцию фронт-киком, за которым последовал мидл-кик в защиту. Затем Гига повторил второй удар, на этот раз точно в открывшуюся печень. Суонсон согнулся от боли, но судья Джейсон Херцог не останавливал поединок. Поэтому следом Ниндзя легко и беспрепятственно добил поверженного соперника, который никак не оборонялся. На это грузинскому бойцу потребовалась одна минута первого раунда.

Такой ювелирной точности и ударной мощи позавидовали бы даже сам Жан-Клод Ван Дамм и его главный антагонист по фильму «Кикбоксёр» Тонг По, который бил голыми ногами по бетонной колонне. Мы прекрасно помним, чем закончился тот бой, но что-то нам подсказывает, что даже пиковый Жан-Клод вряд ли выдержал бы удары с ног от Чикадзе.

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Теги Бокс/ММА UFC Гига Чикадзе •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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