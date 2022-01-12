Такой удар не сдержал бы и Ван Дамм. Чикадзе крушит всё на своём пути. Видео

В ночь с 15 на 16 января пройдёт первый турнир в 2022 году UFC Vegas 46. Его возглавят Гига Чикадзе и Келвин Каттар. Оба бойца являются отменными ударниками, что делает их вдвойне опасными. Возможно, по этой причине Александр Волкановски выбрал себе в соперники Корейского Зомби Чон Чхан Сона. Тем не менее в эти выходные нас ждет захватывающий поединок, и Каттар с Чикадзе имеют хорошие шансы зарекомендовать себя и закрепить свои позиции в титульной гонке.

Ранее мы вспоминали, как Каттар ярко нокаутировал Шейна Бургоса, теперь давайте вспомним победу грузина над ветераном ММА Кабом Суонсоном, которая была совсем недавно, в мае прошлого года. На тот момент бойцы замыкали топ-15 полулёгкого дивизиона — Чикадзе шёл на 14-й строчке, а Суонсон — на 15-й. Чикадзе подходил к предстоящей схватке с полосой из семи побед, а Каб — всего лишь с серией из двух успешных боёв над Кроном Грейси и Даниэлем Пинедой.

Однако этой небольшой серии из двух схваток предшествовала череда неудач, затянувшаяся до 4 поединков. Тогда Каб проигрывал Фрэнки Эдгару, Брайану Ортеге, Ренату Карнейро и Шейну Бургосу. Поэтому фаворитом встречи считался грузинский Ниндзя.

Права на видео принадлежат UFC Arabia. Видео боя можно посмотреть в «твиттере» UFC Arabia.

С самого начала боя Суонсон пытался зажать Гигу к сетке, чтобы перекрыть тому пространство. Дело в том, что рост Каба составляет 172 см, а рост Гиги — 180 см. И таким образом Убийца (прозвище Суонсона. — Прим. «Чемпионата») хотел сблизиться на удобную для него дистанцию. Но Чикадзе без проблем отбился от таких нападок и перешёл в контрнаступление.



Сначала Ниндзя прощупал дистанцию фронт-киком, за которым последовал мидл-кик в защиту. Затем Гига повторил второй удар, на этот раз точно в открывшуюся печень. Суонсон согнулся от боли, но судья Джейсон Херцог не останавливал поединок. Поэтому следом Ниндзя легко и беспрепятственно добил поверженного соперника, который никак не оборонялся. На это грузинскому бойцу потребовалась одна минута первого раунда.



Такой ювелирной точности и ударной мощи позавидовали бы даже сам Жан-Клод Ван Дамм и его главный антагонист по фильму «Кикбоксёр» Тонг По, который бил голыми ногами по бетонной колонне. Мы прекрасно помним, чем закончился тот бой, но что-то нам подсказывает, что даже пиковый Жан-Клод вряд ли выдержал бы удары с ног от Чикадзе.