«Дагестанские авиалинии». В Азии появился свой Хабиб

Пока Хабиб Нурмагомедов лечится от коронавируса, его славное дело продолжают. И речь здесь пойдёт не о его лиге Eagle FC и предстоящем турнире промоушена в Майами, а об одном из воспитанников Орла Сайгиде Изагахмаеве. Боец накануне успешно дебютировал в мощнейшем азиатском промоушене ONE Championship в лучших традициях своего учителя.

Сайгид является уроженцем Республики Дагестан. И он прошёл аналогичный его землякам путь, начав с боевого самбо. Карьера Изагахмаева прошла в таких промоушенах, как Gorilla Fighting, UAE Warriors, ID MMA Fighting, Eagle FC и других. Статистика у Сайгида очень достойная — 19 побед и 2 поражения. Учитывая его борцовский бэкграунд, не стоит удивляться, что 12 триумфальных боёв закончились сабмишеном. Хабиб уже около года устраивает своих подопечных по разным лигам. Изагахмаев стал первым из тех, кто отправился в самый крупный промоушен Азии – ONE Championship.

Для дебюта в лиге в соперники нашему бойцу дали опытного американца Джеймса Накашиму, чей рекорд на момент встречи составлял 12-2. Примечально, что 11 из 12 побед было одержано судейским вердиктом. Около половины своих боёв Джеймс провёл в RFA и LFA, где ни разу не проиграл. Затем он пошёл на повышение в ONE, где оппозиция оказалась более серьёзной. Именно там Накашима познал горечь поражения, причём дважды. Сначала он проиграл чемпиону в полусреднем весе уроженцу Кыргызстана Кямрану Аббасову. А следом за ним последовал проигрыш многоопытному ветерану ММА японцу Синье Аоки. Так что Накашиме нужно было срочно исправлять ситуацию, дабы не допустить третьего поражения подряд.

Первый раунд противостояния прошёл преимущественно под диктовку американца. Он успешно перебивал нашего бойца в стойке, из раза в раз выбрасывая точные удары сериями. Сайгид отбивался лоу-киками, а его удары руками не достигали цели. Такую картину мы наблюдали почти всю пятиминутку, пока Изагахмаев не сделал на последней минуте долгожданный проход в ноги, увенчавшийся успехом. На канвасе Сайгид только зафиксировал своего соперника, про добивание речи не шло. Потому к успеху в первом раунде был ближе Накашима.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Посмотреть ролик можно на официальной странице ONE Championship в «Инстаграме».

Вторая треть схватки стала продолжением первой. Американец пошёл в атаку, а наш боец сконтрил проходом в ноги, а потом провёл шикарный бросок. Накашима дважды вставал на ноги, но Сайгид не отпускал оппонента из своих тисков и стягивал его обратно вниз. Джеймс тщетно пытался выбраться из удержания, но, по крайней мере, не отдал Изагахмаеву спину. Тем не менее положение Накашимы было тяжёлым — он никак не мог отбиваться от града ударов Сайгида. После работы в граунд-энд-паунде наш боец вышел на удушающий приём. Он обхватил шею американца через его руку. В результате в начале третьей минуты второго раунда Джеймс Накашима сдался.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Посмотреть ролик можно на официальной странице ONE Championship в «Инстаграме».

Так в сингапурский промоушен ворвался дагестанский боец из команды Хабиба. В социальных сетях лиги уже отметили, что Нурмагомедов может гордиться своим учеником. А фанаты в комментариях не скупились на похвалы.

«Размазал», «Что за дагестанский боец», «Дагестанские авиалинии», «Тотальное доминирование», — писали фаны.

Более того, в комментариях отметился и президент лиги, написав, что у Сайгида «потрясающая техника».

Что же, такими темпами Изагахмаев быстро доберётся и до титульного боя, но для этого ему точно нужно подтягивать ударную технику. Как бы то ни было, Хабиб точно был счастлив за своего бойца, особенно за вторую пятиминутку, поздравив его у себя в «сториз».

Одним своим перформансом в клетке Сайгид не ограничился. Здорово проявив себя на публике во время флеш-интервью после боя, Изагахмаев вызвал на бой экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса, с которым когда-то должен был подраться и Хабиб. Что же, будем ждать интригующего противостояния.