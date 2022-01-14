Катя Вандарьева вновь проиграла. Но фанатов не обманешь

Не все эффектные девушки из мира единоборств рано или поздно переходят в рекламный или модельный бизнес. В спорте хватает красоток, которые упорно строят профессиональную карьеру, несмотря на все препятствия. Именно в число таких девушек «с характером» входит 30-летняя Екатерина Вандарьева, больше известная под прозвищем Барби. Эффектная белоруска, выходящая к октагону на шпильках, вновь и вновь гонится за первой победой в промоушене ONE, и каждый раз ей не хватает совсем чуть-чуть. Так произошло и сегодня на турнире ONE: Heavy Hitters.
Вандарьева проиграла два предыдущих боя в организации – нокаутом и судейским решением. К третьему поединку Екатерина сделала определённые выводы и заметно прибавила, но её соперница тоже была непростой: 18-летняя Ярунсак, использующая прозвище Супердевочка, считается одним из главных женских талантов ONE. Ранее Ярунсак успела дебютировать в промоушене с красивой победы, жёстко нокаутировав Милагру Лопез. Однако Барби стала тяжелейшим испытанием для юной спортсменки – так Супердевочку не бил ещё никто.
Екатерина, памятующая о заметной разнице в возрасте и выносливости, не форсировала события. В первом раунде белоруска, скорее, присматривалась к сопернице, позволяя ей как следует «вымахаться». Во второй пятиминутке Вандарьева резко перешла в наступление, начав уверенно перебивать противницу. Раньше Барби не хватало «инстинкта убийцы», зато на этот раз в октагоне была совсем другая девушка-боец. Екатерина регулярно взрывалась быстрыми сериями и вбивала жёсткие удары локтями, едва не отправив Супердевочку в нокаут.
Права на видео принадлежат промоушену ONE Championship. Посмотреть ролик можно на официальной странице ONE Championship в «Инстаграме».
Перед третьим раундом на юную спортсменку было жалко смотреть: она была избита и заметно подавлена психологически. Впрочем, сил у неё хватало – сразу после перерыва Супердевочка попыталась перейти в наступление, неизменно натыкаясь на жёсткие встречные удары. Вандарьева немного подустала, зато оставалась намного точнее, сама практически не пропуская плотных попаданий. В концовке девушки перешли в размен, но и там Барби отработала качественнее, что было отмечено довольным гулом трибун.
Права на видео принадлежат промоушену ONE Championship. Посмотреть ролик можно на официальной странице ONE Championship в «Инстаграме».
Несмотря на очевидное преимущество по итогам двух раундов из трёх, во время судейского решения Вандарьева заметно нервничала. Немудрено, учитывая, что Супердевочка выступала в родных стенах. К сожалению, Барби беспокоилась не зря: раздельным судейским решением она была признана проигравшей. Болельщики встретили вердикт недовольным гулом, после чего устроили овацию белорусской спортсменке. Екатерина проиграла несправедливо – будем надеяться, что в следующем бою судьба будет более благосклонна к красавице.
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