«Русский Макгрегор». Борщёв дебютировал в UFC нокаутом и станцевал вприсядку. Видео

У каждого бойца UFC своя история подписания первого контракта с промоушеном. Кто-то переходит под крыло Даны Уайта совсем юным: действующий чемпион в лёгком весе Чарльз Оливейра стал бойцом организации в 20 лет, придя к титулу через десятки боёв. Наш Алексей Олейник же, наоборот, стал членом семьи UFC только в 36-летнем возрасте, что не мешает ему оставаться в топ-15 и сегодня. Ещё один россиянин, Вячеслав Борщёв, провёл дебютный бой в UFC в 30 лет – спортсмен вышел из октагона всего несколько часов назад.

Борщёв пробивался в крупнейший промоушен мира «зигзагами»: он успел построить солидную карьеру в кикбоксинге и даже провёл пару боёв в профессиональном боксе. Попав в команду к знаменитому Юрайе Фейберу, Вячеслав начал стремительно приближаться к UFC, куда попал через победу в турнире контендеров. В качестве первого соперника ему подобрали Дакоту Буша – 27-летнего американца, недавно дебютировавшего в организации с поражения от Остина Хаббарда. Борщёв считался фаворитом поединка и подтвердил свой статус уже в первом раунде.



На стартовых секундах Буш был значительно активнее, выбрасывая мощные удары, уходившие «в пустоту». Россиянин же никуда не торопился, проведя первую серию только на второй минуте. Зато его «бомбы» попадали в цель, проходя блок оппонента. Американец понял, что в стойке его ничего хорошего не ждёт, и попытался перебраться в партер. Там он быстро терял силы и периодически пропускал жёсткие удары. Дотерпеть до конца раунда ему не удалось: оказавшись в стойке у сетки, он пропустил удар в челюсть и упал – Борщёв мгновенно его добил.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

Вячеслав по своей традиции отметил победу ярко, станцевав вприсядку и показав ещё несколько танцевальных элементов. Как празднование, так и сам нокаут порадовали болельщиков, оставивших сотни комментариев в «Инстаграме»: «Какой удар!», «Это русский Макгрегор», «Я чуть не порвал мышцы на ногах, пытаясь повторить танец Борщёва». Будем надеяться, что для нашего соотечественника победа над Бушем — начало большого и успешного пути в UFC. Пусть в промоушене будет всё больше россиян, хороших и разных.