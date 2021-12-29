Конор Макгрегор закончился как топ-боец? Следующий год станет определяющим для ирландца

Конор Макгрегор до сих пор остаётся актуальным в инфополе, так как его харизма никуда не делась. Но суровая реальность в октагоне показала истинное место ирландца в лёгком дивизионе, что послужило поводом назвать его одним из главных разочарований года. Похоже, он закончился как топ-боец. Это естественный процесс, который трудно принять. На начало 2021 года Конор располагался на четвёртом месте рейтинга. После первого поражения от Дастина Порье ирландец откатился на одну строчку вниз. А после второго фиаско из-за травмы его опустили аж на девятое место.

На горизонте не осталось тех, кто до последнего верит в его камбэк или в то, что он остаётся топ-бойцом. У него были шансы вернуться в титульные разборки, причём целых два. Но с уходом Хабиба Нурмагомедова конкуренция в дивизионе, напротив, стала ещё более серьёзной. И два поражения от Дастина Порье перечеркнули все возможные амбиции ирландца, если они у него оставались к тому моменту.

Конор по-прежнему продолжает заниматься трэш-током, но его слова уже никто всерьёз не воспринимает. Бойцы лёгкого дивизиона больше не видят в Макгрегоре той угрозы, которую он в себе таил в 2014-2016 годах. Сейчас он денежный мешок, который способен обогатить других, подобно лепрекону. Так, нынешний чемпион дивизиона Чарльз Оливейра изъявил желание сразиться с Маком только из-за финансовой составляющей, потому что Дана Уайт не в силах повысить зарплату бойцам по щелчку пальца. Только у самого президента UFC всё меньше причин держать денежного ирландца в своём промоушене.

Тут действительно вопрос не столько в конкурентоспособности Конора, сколько в его мотивации. Сейчас он выглядит как сытый лев, которому ничего не нужно. Ирландец резко прибавил в весе и мышечной массе, перевалив за 80 кг. Из-за этого возникают сомнения, что Макгрегор без проблем для здоровья вернётся в лёгкий дивизион, если ему дадут бой. Конечно, есть варианты постараться выстрелить в полулёгком или среднем весе (иначе зачем он набирал вес?), но там оппозиция настолько круче, что здоровье можно потерять окончательно.

Напряжение в лёгком весе таково, что Дана не решится дать ирландцу титульник. Разве что только против Махачева. Но это слишком отдалённая перспектива. А сейчас Макгрегор не стоит в очереди, а смотрит на неё со стороны. Однако призрачный шанс вернуться в неё есть. Для этого нужно нокаутировать Майкла Чендлера или Тони Фергюсона, которые готовы сразиться с Макгрегором. Но на достойную оппозицию даже ветерану Эль Кукую может элементарно не хватить мотивации.

А потому в UFC остаётся едва ли не единственный вариант, при котором Макгрегор может выйти в октагон, сорвать куш и… даже победить. Да, это третий бой с Нейтом Диазом. Гангстеру стало настолько скучно, что он начал бодаться с Джейком Полом в «Твиттере». Поражение же окончательно поставит крест на карьере ирландца в ММА. Вряд ли экс-чемпион UFC в двух весовых категориях согласится на переход в тот же Bellator. Остаются ярмарочные шутейные бои с братьями Пол. А что, Мейвезеру же не стыдно.

Ждём. В следующем году Конору нужно совершить почти невозможное, чтобы остаться даже не на вершине, а хотя бы в UFC.