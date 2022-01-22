Такой Нурмагомедов зрелищнее Хабиба? Десяток «гвоздей» и победа за 51 секунду. Видео

Осталось меньше суток до первого большого турнира 2022 года. Номерной бойцовский вечер UFC 270 вызывает огромный интерес у поклонников ММА, ведь в Анахайме пройдут сразу два титульных поединка. В тяжёлом весе за пояс подерутся Фрэнсис Нганну и Сириль Ган, чемпионство в наилегчайшем дивизионе оспорят Брэндон Морено и Дейвисон Фигейреду. Но не чемпионскими боями едиными: в частности, российских болельщиков будет весьма интересовать схватка Саида Нурмагомедова. Отечественный боец наилегчайшего веса подерётся с Коди Стаманном, идущим на серии из двух поражений.

Несмотря на последние неудачи, Стаманн по-прежнему весьма опасный соперник с богатым спортивным арсеналом. Тем не менее, у россиянина точно найдётся, что ему противопоставить. И это не только борцовские умения: Саид — не родственник знаменитого семейства Нурмагомедовых и боевой стиль у него заметно отличается от Хабиба. На счету Саида есть несколько весьма сочных нокаутов, которыми он выиграл два из четырёх поединков в UFC. Особенно яркая победа Нурмагомедова состоялась 17 октября 2020 года в поединке с Марком Штриглом.

Тогда россиянину нужно было закрывать досадное поражение судейским решением, полученное в бою против Раони Барселоса. Организаторы выбрали для Саида в качестве оппонента Марк Штригла — опытного филиппинского спортсмена, дебютировавшего в UFC. Любопытно, что Штригл не похож на типичного бойца с Филиппин не только фамилией: за карьеру он ни разу не победил нокаутом, зато целых 13 раз выигрывал самбишеном. Перед боем с Нурмагомедовым Марк пообещал, что поймает дагестанца на удушающий приём, но в октагоне всё случилось иначе.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

В первые секунды боя соперники активно «раздёргивали» друг друга в стойке, практически не доводя акцентированных ударов. В одном из моментов Штригль пошёл вперёд, пропустил встречный с левой и упал, успев схватиться за ногу россиянина. Это стало роковой ошибкой: Нурмагомедов получил свободу рук и начал вколачивать настоящие «гвозди» в голову филиппинца. Вскоре Марку пришлось отпустить ногу, но это не помогло — Саид практически не промахивался, донося до оппонента чудовищный урон. Вскоре рефери решил вмешаться и остановить бой, чтобы спасти здоровье Штригля.

На весь бой с филиппинцем у Нурмагомедова ушла всего 51 секунда. Кстати, с тех пор Саид в октагон не выходил: вынужденный простой 29-летнего российского спортсмена составил целых 15 месяцев. Будем надеяться, что наш соотечественник за это время не «заржавел» и сможет уверенно расправиться со Стаманном. У Нурмагомедова есть всё, что одержать очередную победу и немного приблизиться к титульному бою. Однако Коди будет драться до последнего: в случае поражения он наверняка будет уволен из крупнейшего промоушена мира.