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Конфликт Даны Уайта и Фрэнсиса Нганну, турнир UFC 270, уход Нганну в бокс

«Плохой мальчик Нганну обидел Дану». Президент UFC отказался награждать чемпиона
Александр Фролов
Конфликт Даны Уайта и Фрэнсиса Нганну
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Очень «мужской» поступок от всесильного функционера. Вряд ли это добавит ему уважения.

Первый топовый турнир UFC в 2022 году завершился напряжённым, хотя и не самым зрелищным поединком за пояс в тяжёлом весе. Фрэнсис Нганну и Сириль Ган отработали на средних скоростях все пять раундов: действующий чемпион действовал с заметным превосходством и заслуженно сохранил титул. Во время объявления судейского решения произошёл небольшой конфуз — вместо Даны Уайта, который традиционно вручает пояс победителю титульного боя, награду Нганну отдал матчмейкер UFC Мик Мэйнард. Разумеется, чемпион сразу заметил «подмену», как и все окружающие.

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Любопытно, что Дейвисон Фигерейду, дравшийся перед Нганну, свой пояс получил именно из рук Уайта. Но к Нганну президент UFC выходить не стал и даже пропустил пресс-конференцию, где главным героем был всё тот же Нганну. Для знаменитого функционера это весьма нехарактерно, обычно он с удовольствием принимает участие в подобных мероприятиях. По всей видимости, Уайт попросту не захотел отвечать на многочисленные вопросы про чемпиона в тяжёлом весе. В последние дни ему и так приходилось делать это слишком часто, что вызывало у Даны заметное раздражение.

В чём причина конфликта Уайта и Нганну? Всё очень просто — деньги. Африканский чемпион входит в число активных противников нынешней зарплатной политики UFC, когда даже звёзды промоушена получают относительно небольшие деньги, если сравнивать с тем же профессиональным боксом. Фрэнсис, у которого до встречи с Ганом оставался один бой по контракту, наотрез отказался подписывать новое соглашение без масштабного повышения гонорара. Уайт ответил в своём репертуаре, утверждая, что платит достаточно, а все слухи о его жадности — «домыслы глупых агентов».

Боксёр-любитель за один бой заработал больше, чем чемпион UFC за карьеру. Нганну потрясён Боксёр-любитель за один бой заработал больше, чем чемпион UFC за карьеру. Нганну потрясён

Хотя Дана внешне не придаёт значения уходу Нганну, понятно, что готовящийся переход Хищника в бокс станет громадным репутационным провалом UFC. Президент стремится договориться с Фрэнсисом, но пока всё выглядит так, будто чемпион действительно провёл последний поединок в организации. Вот Уайт и обиделся на камерунца, отказавшись выходить к нему в октагон. Наверняка он надеялся на победу Сириля Гана — в таком случае можно было бы со спокойной душой отпустить Нганну в свободное плавание без заметных потерь.

Вот только откровенно детский поступок Уайта никто не оценил. Нганну на вопросы журналистов только усмехнулся, подчеркнув, что не знает причин отсутствия президента UFC. Простые болельщики и вовсе жёстко осудили функционера в комментариях соцсетей: «Плохой мальчик Нганну обидел Дану», «Уайт ведёт себя как ребёнок», «Кажется, президенту нужна помощь» и так далее. Пока отказ Уайта от вручения Нганну пояса выглядит жестом отчаяния — знаменитый президент близок к потере большой звезды. Что может стать лишь началом оттока главных лиц из UFC.

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