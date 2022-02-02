Что там Хабиб шутил про джиу-джитсу? Дагестанец постучал на седьмой минуте. Видео

Противостояние бойцов из России и Бразилии — одно из самых принципиальных в смешанных единоборствах. Наши соотечественники активно используют навыки из самбо и вольной борьбы, спортсмены из Южной Америки полагаются на знаменитое джиу-джитсу. Масла в огонь «конфликта» когда-то щедро подлил Хабиб Нурмагомедов, надевший знаменитую футболку «Если бы самбо было лёгким, оно бы называлось джиу-джитсу». Орёл остался непобеждённым бойцом, но далеко не все россияне справляются с джитсерами.

Дагестанец Насрудин Насрудинов — талантливый 30-летний боец, стремящийся подписать контракт с UFC. В России его не мог победить никто: в активе спортсмена был солидный рекорд 9-0 с четырьмя нокаутами. Однако на пути в промоушен Даны Уайта возникло непростое препятствие — бразилец Жаилтон Алмейда по прозвищу Маладиньо, идущий на серии из десяти побед. 14 сентября 2021 года Алмейда встретился с Насрудиновым в рамках турнира контендеров UFC, за которым всемогущий Уайт всегда наблюдает лично.

Противостояния в стойке попросту не было — бразилец провёл тейкдаун уже на десятой секунде. Впрочем, известный классной борьбой Насрудин ловко перевернул оппонента и оказался в доминирующей позиции. Увы, дагестанец не смог ничего извлечь из своего преимущества: после минуты успешной обороны Маладиньо вышел на попытку удушающего приёма. Наш соотечественник проявил характер и выстоял, хотя ранее пропустил несколько ударов. В целом же первая пятиминутка получилась вязкой — бразилец был слишком хорош на канвасе, чем-то напоминая Алексея Олейника.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

На старте второго раунда Алмейда снова ловко перевёл россиянина. Тот никак не мог выбраться — Жаилтон неуловимым движением зацепился за шею Насрудинова, при этом успевая «обрабатывать» оппонента ударами по голове. Уроженец Дагестана упрямо сопротивлялся, однако на исходе второй минуты был вынужден постучать — нажим на шею оказался слишком силён. Таким образом, в конкретном бою джиу-джитсу оказалось лучше, чем борьба и самбо. Однако спортивные дисциплины — только инструмент. Ключевую роль играет человек, который этим инструментом пользуется.



Кстати, посмотреть на навыки Алмейды можно будет совсем скоро — свой первый официальный поединок в промоушене Уайта он проведёт в ночь на 6 февраля. Маладиньо подерётся в предварительном карде турнира UFC Vegas 47, его соперником станет опасный соотечественник Данило Маркес. В последнем поединке Данило проиграл нокаутом Кеннеди Нзечакву и теперь намерен снова выйти на победную тропу. Транслировать бойцовский вечер будет «Матч ТВ» — рекомендуем посмотреть.