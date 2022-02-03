Лучший боец в истории ММА — украинец. Новобранец UFC удивил своим выбором

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 200. В его главном событии встретятся Шон Стрикленд и Джек Херманссон. Но внимание привлекают и другие схватки. Так, в предварительном карде выступит новобранец из Украины, представитель наилегчайшего веса Денис Бондарь, чей дебют в лиге по различным причинам откладывался несколько раз. Его соперником станет Малкольм Гордон. В преддверии шоу нам удалось пообщаться с Денисом. Он оказался открытым и спокойным парнем, который весьма доступно и интересно ответил на наши вопросы.

— Денис, привет! Первый вопрос, как прошла подготовка к бою, где ты готовился к схватке?

— Подготовку проходил на Украине. В Харькове, частично в Киеве. Всё прошло отлично.

— Как давно прибыл в США?

— Около недели, акклиматизация проходит отлично. Я здесь первый раз. Немного другой мир, но прикольно.

— Денис, твой дебют в лиге откладывался несколько раз, наложило ли это какой-то отпечаток и не было ли никаких волнений вот уже сейчас?

— Был только позитивный настрой. В какой-то момент я для себя понял, что не стоит обращать внимание на обстоятельства и как всё будет. Понимал, что я здесь окажусь. Как только это осознал, как только дал себе такую установку, сразу всё пошло так, как нужно. Поэтому всё это только улучшало мой настрой.

— Что знаешь о сопернике, есть ли что-то, что тебя в нём беспокоит?

— Нет ничего такого. Здесь все соперники хорошие, все соперники на уровне, потому что тут как-никак лучшая лига мира. Соперник такой, как и все. Больше думаю о себе. Мне нужно выполнить ту задачу, которую передо мной поставил тренер. Постараюсь это сделать.

— Ты наверняка смотрел поединки Гордона, можешь ли уже сказать, что это самый опасный соперник в карьере?

— Да, наверное, да. Потому что тут высшая лига.

— Кстати, по поводу лиги. Денис, ты выходец из лиги WWFC, это не самая медийная лига, можешь немного рассказать об этом промоушене читателям?

— Это та лига, которая раскрыла меня. В которой я получал соперников из разных стран. Промоушен, в котором я получил возможность подраться за пояс. На Украине это лига номер один. Рад, что у меня была возможность там выступать. В частности благодаря этой лиге, благодаря соперникам, которые были у меня в этой лиге, я оказался здесь.

— Как ты думаешь, по уровню конкурентоспособности этот промоушен мог бы соперничать с АСА или AMC Fight Nights?

— Думаю, нет. Пока нет.

— Денис, по сути, ты будешь сейчас единственным бойцом-мужчиной в UFC с Украины. Насколько для тебя это важно?

— Это важно. Я с ног до головы украинец. Все мои корни оттуда. Моя мама, все мои близкие. Это очень важно.

— Как ты думаешь, почему получается так, что очень мало бойцов с Украины пробивается в ведущие лиги мира в ММА? В Украине топ-уровень бокса, очень неплохой уровень борьбы, дзюдо и самбо, но это не помогает появлению бойцов ММА.

— Во-первых, потому что не было возможности, не было лиг. Мы говорим о Долидзе, о Спиваке. Мы говорим об этих людях, сейчас на контендер-серии контракт в UFC получил Потеря. Это говорит о чём? Что есть хорошие сильные пацаны, но нет возможностей проявить себя. Благодаря контендер-серии появился такой шанс, и парни им воспользовались. Благодаря лиге WWFC те же Спивак и Долидзе выступают в UFC. То есть раньше не было возможности. В России есть медийные лиги, которые могут представить своих бойцов. Благодаря этому они оказываются в США. Будет больше возможностей — и будет больше парней из Украины. Потому что, уверен, у нас в стране их много, я был во многих залах, вижу их уровень, очень хороший уровень.

— Кстати, по поводу борьбы и бокса, в одном из интервью ты говорил, что у тебя нет конкретной базы, но большую часть побед ты добыл сабмишеном. То есть у тебя всё-таки идет уклон в сторону джиу-джитсу и борьбы?

— Всё в процессе поиска. Как идёт, так идёт, это бой. Так складывалось. Не могу сказать, что я тяготею к чему-то конкретному. Начинается поединок, и всегда есть какой-то план. Он или срабатывает, или ты начинаешь его менять в процессе. Складывалось так, что где-то получалось в борьбе. Сейчас посмотрим, как будет дальше.

— Денис, давай поговорим о ситуации в твоём дивизионе, как тебе последний титульный бой между Морено и Фигейредо?

— Крутой бой. Хорошие скорости, хорошая техника, хорошая защита от борьбы, хороший подъём из партера. Очень круто.

— Как считаешь, целесообразно ли устраивать их четвёртую встречу? Если выиграет Морено, тогда Фигейредо попросит и пятый бой?

— Если по отношению к другим бойцам, то такой бой, наверное, проводить нельзя. Если по отношению к зрителю, думаю, что да.

— Как ты думаешь, почему наилегчайший вес, несмотря на достаточно ярких лидеров дивизиона, остаётся по-прежнему непопулярным?

— Я считаю, что сейчас он набрал популярность. В институте UFC я слышал такую вещь, что скоро собираются открывать третий институт и хотят сделать это в Мексике. Именно благодаря Морено, благодаря его популярности. Считаю это свидетельством того, что дивизион всё-таки на слуху и в том числе из-за Морено.

— Долгое время в твоём дивизионе доминировал Деметриус Джонсон, у него было рекордное количество защит титула, при этом президент UFC Дана Уайт не включил его в топ-3 величайших бойцов в истории ММА. Уайт выбрал Сен-Пьера, Андерсона Силву и Джона Джонса. Кого бы выбрал ты?

— Для меня на первом месте Игорь Вовчанчин. Это мой топ. Второе место, наверное, у Фёдора. Третье место? Если говорить о бойце, о личности в целом, то это всё-таки Деметриус Джонсон. Я бы так расположил.

— Как думаешь, насколько реально тебе быстро войти в топ-15 дивизиона?

— Всё зависит от человека, всё индивидуально. В моём весе всё реально. Нужно побеждать, побеждать, чтобы всё правильно складывалось, чтобы травм не было. Если всё пойдёт хорошо, то может сложиться всё очень быстро.

— Я знаю, что ты гоняешь немного, но всё-таки — в будущем рассматриваешь переход в легчайший дивизион?

— Нет, я гоняю немного, нет такой необходимости. Для начала нужно что-то показать в наилегчайшем весе, чего-то добиться, а уже потом об этом думать.

— Кстати, по поводу легчайшего веса. Как тебе вся ситуация вокруг боя Яна со Стерлингом и можешь ли дать прогноз на их второй поединок?

— Не нужно быть гением, чтобы понимать, что Пётр Ян – крутой. Прогноз понятен. Давайте ещё так скажу, я всё-таки не из США, я с Украины. В любом случае, при любых бы раскладах болел за Петра. Но если даже не смотреть на это, он – крутой и думаю, что в этом поединке он победит.

— Ещё один момент, почему к бою Ян – Стерлинг такой высокий интерес, объясняется тем, что они используют жёсткий трэш-ток. Ты готов использовать трэш-ток? Как показывает практика, в UFC это ценят.

— Пока нет, наверное. Я ещё только оказался здесь. Нужно понять, как это всё работает. Сейчас моя задача просто победить. Это всё, о чём я думаю, не о трэш-токе точно. Но если всё сложится хорошо, тогда можно будет порассуждать.