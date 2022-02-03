Нокаут зеркальным бэкфистом — как в боевиках 90-х. Победителю пришлось извиняться. Видео

Осталось всего несколько дней до юбилейного турнира UFC- FightNight 200. Бойцовский вечер состоится в ночь на 6 февраля, место действия — Лас-Вегас, трансляцию проведёт «Матч ТВ». Состав участников не особо поражает воображение: в главном бою турнира дерутся Джек Херманссон и Шон Стриклэнд, никогда не считавшиеся звёздами. Однако интересных поединков ожидается немало — чего стоит только схватка Стивена Питерсона и Джулиана Эросы. Два американца всегда готовы подарить зрелище, а Питерсон так и вовсе стал автором одного из лучших нокаутов 2019 года.

Тогда Стивен находился в крайне непростом положении, будучи близок к увольнению из промоушена. После поражений судейскими решениями от Луиса Пеньи и Алекса Касереса многим казалось, что Питерсон откровенно «не тянет» уровень UFC. Последний шанс доказать свою состоятельность боец по прозвищу Очо получил в противостоянии с мексиканцем Мартином Браво, который находился в аналогичной ситуации. Таким образом, в схватке Питерсона и Браво должно было решиться очень многое.

Первый раунд получился зрелищным — бойцы, не имеющие права на ошибку, стремились досрочно закончить поединок и активно выбрасывали удары., Вторая пятиминутка шла по схожему сценарию, пока схватка неожиданно не закончилась. Оба бойца почти одновременно решили провести бэкфист: Браво начал свой приём чуть раньше и промахнулся на несколько сантиметров. А вот Питерсон попал точно в челюсть оппонента, после чего мексиканец опрокинулся на канвас без сознания — нокаут в стиле боевиков 90-х состоялся!

Права на видео принадлежат UltimateFightingChampionship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Бой явно был закончен, но поймавший кураж Очо успел нанестимаксимально жёсткий добивающий удар. Он хотел продолжать и дальше, однако тут вмешался знаменитый рефери Херб Дин, оттолкнувший американца так сильно, что тот не удержался на ногах. Позже Стивену пришлось извиниться за агрессию: «Честно, я чувствую на себе вину. Сожалею о том последнем ударе. Я не был уверен в том, что Браво не поднимется и не попробует вцепиться мне в ногу. Но когда он продолжал лежать на канвасе, я стал жалеть о том, что сделал».