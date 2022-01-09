Кореец хотел повторить трюк кумира — Брюса Ли. Промахнулся и получил коленом в лоб. Видео

Вряд ли есть смысл оспаривать утверждение, что UFC на протяжении многих лет задаёт моду в смешанных единоборствах. Именно команда Даны Уайта чаще всего придумывает новинки, которые потом постепенно «растаскиваются» в другие промоушены. Так произошло и с так называемой «Серией претендентов», где молодые бойцы сражаются за право подписать контракт с UFC. В частности, данной идеей воспользовались в известном азиатском промоушене ONE Championship, организовав специальный турнир — ONE Warrior Series.

Разработкой нового для ONE формата занимался Рич Франклин – известный в прошлом боец, который добрался до поста вице-президента промоушена. Впрочем, для любого турнира ключевое значение имеют спортсмены, способные выдавать зрелище высочайшего уровня. Первая же претендентская серия, мягко говоря, не разочаровала — многочисленные поклонники ONE оказались в полном восторге. Схватка иранца Али Мотамеда и южнокорейского бойца Да Юн Джуна и вовсе стала украшением подборок хайлайтов.

Как Мотамед, так Джун в 2018 году были откровенными ноунеймами. Иранец шёл на серии из нескольких побед в региональных промоушенах, выигрывая в основном за счёт борцовских навыков. При этом Али вовсе не считался перспективным бойцом, имея заметные пробелы в технике. Да Юн, называющий своим кумиром Брюса Ли, и вовсе проиграл два предыдущих поединка. Несмотря на ассортимент ярких ударов, кореец очень плохо защищался и выглядел, скорее, эффектным, нежели эффективным спортсменом.

Права на видео принадлежат промоушену ONE Championship. Посмотреть ролик можно в «инстаграме» ONE Championship.

Любовь к театральным трюкам в результате и подвела любителя Брюса Ли. Если легендарный актёр владел своим ударом ногой идеально, то Джун регулярно пролетал мимо цели. Во втором раунде очередной промах стал фатальным: делая выпад «колесом» в стиле своего кумира, кореец потерял равновесие и упал. Поднимаясь, он получил чудовищный по силе удар коленом в лоб и рухнул вновь – нокаут оказался глубоким. К чести Мотамеда, он не стал добивать соперника, хотя формально мог это сделать.



К сожалению, как иранец, так и южнокореец позже не добились каких-то значимых спортивных высот, хотя после своей встречи провели ещё несколько поединков. Последний бой Али датирован декабрём 2020 года – он отлетел в нокаут от Руи Чена уже в первом раунде. Джун, кстати, в 2019 году прервал неудачную полосу победой над Детчадином Сорсирисупатином в рамках всё того же ONE Warrior Series. Больше поклонник Брюса Ли в профессиональных схватках не участвовал, если верить статистике.