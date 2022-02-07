Вдохновлённая Макгрегором. Настя пришла в ММА из гимнастики и стала чемпионкой мира

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся чемпионат мира по ММА. Российская сборная, выступавшая под флагом Союза ММА России, завоевала 18 золотых, пять серебряных и 13 бронзовых наград. Наша команда возглавила итоговый медальный зачёт.

Вклад в победу сборной внесла и представительница Югры Анастасия Кармаева. Эффектная спортсменка одержала победу в весовой категории до 61,2 кг среди юниоров (18-20 лет).

Боец из Казахстана оказала ожесточённое сопротивление

В финале турнира Кармаева встретилась с представительницей Казахстана Назерке Исабек. Девушки устроили настоящую рубку, которая бы украсила и турнир ведущих ММА-лиг. Они прошли всю дистанцию, несмотря на мощные попадания и попытки сабмишенов. Тем не менее спортсменка из России была лучше, судьи отдали ей победу и титул чемпионки мира в своей весовой категории.

Только посмотрите на лучшие моменты этого боя. Было действительно жарко!

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На турнире Кармаева провела два поединка. Из-за коронавирусных ограничений программа была сжата. Сначала Настя победила представительницу Литвы, а затем и Исабек.

После завершения поединка 19-летняя спортсменка из Сургута даже призналась, что не совсем понимает, с чем её поздравляют вообще. Осознание успеха пришло уже потом, когда она вернулась в Россию.

«Это было нереально! Я помню ещё на тренировке, чтобы не показывать слёзы, убегала ото всех, потому что было очень тяжело. Но тогда я сама себе сказала: «Когда поднимут твою руку, ты будешь плакать от счастья!». Так и случилось. Невозможно описать словами эти ощущения, но это незабываемо. Я маме обещала в четыре года, что стану чемпионкой мира. И сейчас я понимаю, что, наконец, выполнила своё обещание», — рассказала о своих эмоциях после турнира Кармаева.

Перешла в ММА из гимнастики, мотивировал Конор Макгрегор

В детстве Кармаева занималась спортивной гимнастикой. Начав в четырёхлетнем возрасте, она дошла до звания кандидата в мастера спорта. Как вспоминает Анастасия, именно тогда она пообещала маме стать чемпионкой мира, хоть речь шла и о спортивной гимнастике, а не о ММА.

Российская красавица признаётся, что решение перейти в ММА было принято, учитывая лучшие перспективы в этом виде спорта. При этом она считает гимнастику хорошей базой для единоборств.

«ММА — это очень яркий вид спорта. Я увидела бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Магрегора, когда вокруг них было много шумихи, и подумала — это очень классно. Вдохновил Хабиб? На самом деле, Конор. Хабиб тоже очень хороший боец, но когда где-то появляется Магрегор, то об этом все говорили. Я сперва услышала о Коноре, а уже потом о Хабибе», — говорит Кармаева.

Спортсменка прошла все этапы отбора. Пришлось проходить через сито городских, региональных и всероссийских стартов. Кроме того, Анастасия выступила на чемпионате Европы, после чего уже и попала в состав сборной на чемпионат мира.

«У меня мама не может смотреть мои бои. И вот когда начался финальный бой, она позвонила моему брату, и по громкой связи он ей рассказывал, что происходит. У меня очень большая семья, только у моей мамы четверо детей, и все сидели перед телевизором. Но я очень рада, что не было интернета на арене, поскольку, если понимаю, что за меня начинают переживать, сама начинаю себя накручивать. Поэтому я старалась все провести спокойно и приходилось даже успокаивать тренера», — вспоминает Кармаева.

Следить за успехами российской спортсменки будет интересно.