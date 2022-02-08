На Алтае профессиональный боксёр избил бывшего омоновца. Тот умер через неделю

21 января в одном из баров города Бийска случилась потасовка, видеозапись которой слили в Сеть. К группе из чётырех посетителей, сидящих у барной стойки, подошёл молодой человек, обратившийся к одному из парней. В этот момент они вплотную соприкасались лбами. В ходе короткого диалога мужчина встал из-за барной стойки и нанёс три точных размашистых удара, в результате которых молодой человек упал.

Однако он тут же встал и вцепился в ноги своему обидчику. Они вместе падают, и потерпевшему добавляют ещё несколько ударов. 29-летний пострадавший остался лежать без движения. Его доставили в больницу.

«31 января потерпевший скончался в медицинском учреждении от открытой черепно-мозговой травмы», — сообщает следственный комитет Алтайского края.

Пострадавшим оказался бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии. А обидчиком — 32-летний профессиональный боксёр Павел Мамешин, в настоящее время занимающийся тренерской деятельностью. Мамешин явился в полицию с повинной на следующий день после потасовки. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собой смерть).

Тем не менее остаётся загадкой, что спровоцировало боксёра напасть на бывшего омоновца, учитывая, что потерпевший не ожидал такого поворота событий, так как держал руки в кармане. Свидетель, знакомый с обстоятельствами произошедшего, сообщил «КП»-Барнаул», что потерпевший мог сам спровоцировать драку.

«Они пришли в бар, этот парень, который впоследствии скончался, вёл себя вызывающе, смотрел в упор, не отводя взгляд. Бармена просили сделать ему замечание, он его корректно попросил перестать провоцировать конфликт, но потерпевший представителя заведения не послушал. Его также пыталась увести за столик девушка, которая была с ним, он оттолкнул её и пошел к Мамешину», — рассказал собеседник.

Также свидетели сообщают, что омоновец «боднул» головой боксера и оскорбил того с использованием нецензурной брани.

А сам Мамешин оказался трезвым по результатам освидетельствования. Сейчас боксёр находится в статусе подозреваемого. Сообщается, что уже в этот четверг, 10 февраля, ему могут предъявить обвинение.