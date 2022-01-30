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Валентин Молдавский проиграл Райану Бейдеру титульный бой на турнире Bellator 273

Без Фёдора не разобраться. Молдавский проиграл титульный бой и потерял всё
Микаил Гусейнов
Валентин Молдавский проиграл Райану Бейдеру
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Ученик Емельяненко подвёл. Теперь Последнего Императора ждёт чемпионский поединок с Бейдером.

В Финиксе (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. Это было первое шоу промоушена в 2022 году. При этом зрители сразу же увидели титульную схватку. Она состоялась в главном событии. Чемпион организации в тяжёлом весе Райан Бейдер бился с обладателем временного титула Валентином Молдавским.

Молдавский проиграл Бейдеру. Американские судьи оставили пояс своему бойцу. LIVE Молдавский проиграл Бейдеру. Американские судьи оставили пояс своему бойцу. LIVE

Американец завоевал пояс в тяжёлом весе три года назад, когда нокаутировал Фёдора Емельяненко. Но с тех пор защитил регалию лишь раз, да и полноценной защитой это назвать тяжело. В 2019 году его схватка с Чейком Конго была остановлена из-за тычка в глаз и признана несостоявшейся.

После Райан бился лишь в полутяжёлом весе, где сначала потерял пояс чемпиона в схватке с Вадимом Немковым, а потом попробовал вернуть себе его, приняв участие в Гран-при. Но эта попытка закончилась плачевно. После победы над престарелым Лиоту Мачидой Райан в полуфинале во второй раз за два года проиграл жёстким нокаутом, тогда его обидчиком стал Кори Андерсон. Так что Бейдер подходил к схватке изрядно изношенным. Тем не менее перед турниром он держался бодро и даже снова говорил о возможной схватке с Фёдором Емельяненко. Молдавский же подчёркивал, что не собирается позволять американцу зайти в поздние раунды, и намеревался его нокаутировать.

Но Райан также не собирался отбывать номер. После небольшой стартовой разведки он выбросил шикарный оверхенд справа, который явно потряс Молдавского. Россиянина отбросило назад и повело. Вдогонку американец добавил ещё один удар справа, ещё чуть-чуть – и Валентин бы не устоял. Но спасла сетка, дальше Молдавский стал клинчевать и пытаться завязать соперника в борьбу. Это хоть и с трудом, но сработало. Дальше россиянин пытался отыграться и провёл несколько тейкдаунов. Но слишком много извлечь из них не смог. Когда же спортсмены вернулись в стойку, Райан снова был лучше. Более того, в конце пятиминутки чемпион затянул Молдавского на канвас и совершенно точно забрал раунд.

Во втором отрезке всё начиналось с действий в стойке, в этом компоненте Валентин немного прибавил. Но в итоге всё равно перешёл к борьбе, которая не подводила. В целом пусть и скучно, но этот раунд Молдавский забрал. К слову, стоит отметить, что в середине пятиминутки для россиянина случился неприятный эпизод: Бейдер зарядил ему ниже пояса коленом, но пострадавший быстро восстановился и не стал брать законные пять минут на отдых.

В третьем раунде Валентин вёл классическую для себя игру — борьба у сетки, много тейкдаунов и постоянный контроль. Скучно? Да. Зато это приносило результат. В четвёртой пятиминутке Бейдер прибавил, а Молдавский словно сам сбавил темп. Это привело к тому, что Райан неплохо чувствовал себя в стойке, много попадал и выровнял бой. Валентин же выглядел немного потерянным.

Как Дарт Бейдер стягивает людей в борьбу. Такого сценария опасаются в Fedor Team. Видео Как Дарт Бейдер стягивает людей в борьбу. Такого сценария опасаются в Fedor Team. Видео

Наконец дело дошло до пятого раунда. Здесь были настоящие качели. Оба бойца, понимая, что бой очень близок, пытались действовать максимально эффективно. Молдавский постоянно пытался свести всё к борьбе. Бейдер же рассчитывал на ударку, в которой смотрелся получше оппонента. В общем-то, всё смотрелось очень близко. Но концовку забрал Валентин. Мало того, что он добился своего и снова затянул Райана в борьбу. К этому он добавил шикарный бросок за 12 секунд до конца схватки. Казалось, такой концовки может хватить для успеха. Но судьи в Аризоне сегодня были явно не на стороне россиян.

Молдавский проиграл единогласным решением судей – трижды по 47:48. Таким образом, он лишился всего. Здесь и первое поражение в промоушене, и утрата титула временного чемпиона, и потеря шанса на полноценный пояс. Счёт в противостоянии Фёдора и его школы 2:1 в пользу Бейдера. Похоже, без самого Емельяненко тут не разобраться. Теперь нас почти наверняка ждёт реванш Фёдор – Бейдер, в котором россиянин может стать чемпионом. Остаётся ждать!

Как Дарт Бейдер стягивает людей в борьбу. Такого сценария опасаются в Fedor Team. Видео Как Дарт Бейдер стягивает людей в борьбу. Такого сценария опасаются в Fedor Team. Видео
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