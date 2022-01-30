Без Фёдора не разобраться. Молдавский проиграл титульный бой и потерял всё

В Финиксе (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. Это было первое шоу промоушена в 2022 году. При этом зрители сразу же увидели титульную схватку. Она состоялась в главном событии. Чемпион организации в тяжёлом весе Райан Бейдер бился с обладателем временного титула Валентином Молдавским.

Американец завоевал пояс в тяжёлом весе три года назад, когда нокаутировал Фёдора Емельяненко. Но с тех пор защитил регалию лишь раз, да и полноценной защитой это назвать тяжело. В 2019 году его схватка с Чейком Конго была остановлена из-за тычка в глаз и признана несостоявшейся.

После Райан бился лишь в полутяжёлом весе, где сначала потерял пояс чемпиона в схватке с Вадимом Немковым, а потом попробовал вернуть себе его, приняв участие в Гран-при. Но эта попытка закончилась плачевно. После победы над престарелым Лиоту Мачидой Райан в полуфинале во второй раз за два года проиграл жёстким нокаутом, тогда его обидчиком стал Кори Андерсон. Так что Бейдер подходил к схватке изрядно изношенным. Тем не менее перед турниром он держался бодро и даже снова говорил о возможной схватке с Фёдором Емельяненко. Молдавский же подчёркивал, что не собирается позволять американцу зайти в поздние раунды, и намеревался его нокаутировать.

Но Райан также не собирался отбывать номер. После небольшой стартовой разведки он выбросил шикарный оверхенд справа, который явно потряс Молдавского. Россиянина отбросило назад и повело. Вдогонку американец добавил ещё один удар справа, ещё чуть-чуть – и Валентин бы не устоял. Но спасла сетка, дальше Молдавский стал клинчевать и пытаться завязать соперника в борьбу. Это хоть и с трудом, но сработало. Дальше россиянин пытался отыграться и провёл несколько тейкдаунов. Но слишком много извлечь из них не смог. Когда же спортсмены вернулись в стойку, Райан снова был лучше. Более того, в конце пятиминутки чемпион затянул Молдавского на канвас и совершенно точно забрал раунд.

Во втором отрезке всё начиналось с действий в стойке, в этом компоненте Валентин немного прибавил. Но в итоге всё равно перешёл к борьбе, которая не подводила. В целом пусть и скучно, но этот раунд Молдавский забрал. К слову, стоит отметить, что в середине пятиминутки для россиянина случился неприятный эпизод: Бейдер зарядил ему ниже пояса коленом, но пострадавший быстро восстановился и не стал брать законные пять минут на отдых.

В третьем раунде Валентин вёл классическую для себя игру — борьба у сетки, много тейкдаунов и постоянный контроль. Скучно? Да. Зато это приносило результат. В четвёртой пятиминутке Бейдер прибавил, а Молдавский словно сам сбавил темп. Это привело к тому, что Райан неплохо чувствовал себя в стойке, много попадал и выровнял бой. Валентин же выглядел немного потерянным.

Наконец дело дошло до пятого раунда. Здесь были настоящие качели. Оба бойца, понимая, что бой очень близок, пытались действовать максимально эффективно. Молдавский постоянно пытался свести всё к борьбе. Бейдер же рассчитывал на ударку, в которой смотрелся получше оппонента. В общем-то, всё смотрелось очень близко. Но концовку забрал Валентин. Мало того, что он добился своего и снова затянул Райана в борьбу. К этому он добавил шикарный бросок за 12 секунд до конца схватки. Казалось, такой концовки может хватить для успеха. Но судьи в Аризоне сегодня были явно не на стороне россиян.

Молдавский проиграл единогласным решением судей – трижды по 47:48. Таким образом, он лишился всего. Здесь и первое поражение в промоушене, и утрата титула временного чемпиона, и потеря шанса на полноценный пояс. Счёт в противостоянии Фёдора и его школы 2:1 в пользу Бейдера. Похоже, без самого Емельяненко тут не разобраться. Теперь нас почти наверняка ждёт реванш Фёдор – Бейдер, в котором россиянин может стать чемпионом. Остаётся ждать!