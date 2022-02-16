Этот парень круче Чимаева! Маккини одержал семь побед менее чем за 1,5 раунда

26 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 202. Там очередной поединок проведёт американский легковес Терренс Маккини. Пока этот парень не является настоящей звездой UFC, а его имя вряд ли что-то говорит большинству фанатов. Но присмотреться к нему стоит. 27-летний американец просто разрывает шаблоны в ММА досрочными финишами. И да, мы не шутим, его статистика даже более крутая, чем у Хамзата Чимаева!

На профессиональном уровне Маккини начал драться в 2017 году, стартовав в CageSport. Затем была попытка пробиться в UFC через Dana White’s Contender Series, однако она получилась неудачной. Но всё же успешное выступление в промоушене LFA привело американца в главную лигу мира

В UFC он дебютировал на турнире UFC 263. В соперники Маккини достался Мэтт Фревола. Толком познакомиться с Маккини ему так и не удалось, уже на 7-й секунде Терренс отправил соперника в нокаут, здорово отработав руками. Фревола упал после мощного попадания и был легко добит, что заставило вмешаться рефери.

Это — седьмой по скорости нокаут в истории UFC. Неплохо для дебюта в главном промоушене мира, да?

И не стоит думать, что Маккини дали какого-то мешка, которого можно было легко избить. Фревола перед этим боем потерпел лишь два поражения при восьми победах. Наверняка многие запомнили американца по бою с Арманом Царукяном на турнире UFC 257, который возглавлял второй поединок Дастина Порье и Конора Макгрегора. Там Царукян победил, но сделать это оказалось непросто: бой продлился все три раунда.

Маккини, в принципе, не должен был драться с Фреволой. Но руководство UFC вызвало бойца на коротком уведомлении, чтобы он заменил Фрэнка Камачо. Времени на подготовку у Терренса не было, что не помешало ему нокаутировать оппонента уже в самом дебюте.

Быстрый нокаут — привычное дело

Удивительно, как столь опытный боец умудрился так быстро проиграть. Изучал ли Мэтт соперника? Если да, то ему нужно было обратить внимание на удивительную статистику Маккини. В 13 боях, которые до этого провёл Терренс, до судейского решения не доходило никогда. Все 10 побед он одержал досрочно, причём в четырёх случаях побеждал с помощью нокаутов.

В шести поединках Маккини завершал бои уже в первом раунде. Нет, мы, конечно, все восхищаемся тем, как стремительно ворвался в UFC Хамзат Чимаев. Но оказывается, что есть персонаж и с более крутой статистикой. Посмотрите только на неё!

Маккини — настоящий король первых раундов. В четырёх случаях соперники не смогли продержаться и минуты! А как-то оппонент Терренса проиграл уже через семь секунд после старта, прямо как Фревола. Досталось Джеффу Коулмэну в феврале 2019 года.

Сердце Терренса останавливалось дважды

Вообще Маккини вполне мог и не дожить до своего дебюта в UFC. Боец ММА был близок к тому, чтобы умереть в 2014 году. Его сердце останавливалось дважды после того, как он принял наркотики. О неприятной истории рассказывал сам спортсмен.

«Я пил алкоголь, а закончилось всё тем, что мне предложили какую-то жидкость с грибами. Я выпил это. Затем мне стало очень плохо, начали мерещиться демоны. Я явно потерял рассудок. Когда меня попыталась задержать полиция, я вообще не контролировал себя.

Им пришлось использовать электрошокер. Меня несколько раз им ударили, потому что я вообще ничего не чувствовал, он не действовал. Я благодарен им, что меня не застрелили, учитывая, как я себя вёл!

Я дрался с ними, а затем им удалось меня скрутить и отвезти в больницу. Там у меня дважды останавливалось сердце. И самое страшное, что я даже не знал об этом. Это действительно страшно», — рассказал Терренс.

По признанию Маккини, он считает эту историю поучительной. Спортсмен надеется, что его пример убережёт других от таких ошибок.

«Эта история похожа на исповедь, я буду рад, если люди, услышав её, задумаются. Я никогда не устану её рассказывать. До тех пор, пока она помогает другим и уберегает их от неправильных действий», — добавил Маккини.

Следующим соперником Маккини станет Фарес Зиам. По крайней мере, теперь у вас будет хороший повод последить за этим поединком.