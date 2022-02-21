«Просто отдайте мне моё». Украинский боксёр уверяет, что его обокрали в России

Судейский вопрос почти в любом виде спорта является болезненным. Бокс — не исключение: решения «тёмных кардиналов» зачастую не устраивают как самих боксёров, так и болельщиков. 19 февраля в Екатеринбурге проходил вечер бокса, организованный RCC Boxing. В главном бою встретились россиянин Иван Козловский и украинец Зоравор Петросян — на кону стоял титул чемпиона Азии по версии WBC в первом полусреднем весе. Петросян проиграл раздельным решением судей, после чего разразился гневной речью.

«Друзья, кто смотрел бой, поймёт, о чём сейчас пойдёт речь. Моё мнение и мнение почти всего зала — меня обокрали. Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне моё. Этот бой я выиграл, я могу это сказать с чистой совестью! Ну ничего… у нас такой тернистый путь, и мы его пройдём достойно. Чтобы нам не было стыдно за тот бокс, который я показываю и буду показывать! К моему сопернику претензий не имею, он достойный парень, и он сам сказал, «что мы сделали свою работу, а судьи уже так решили», — написал украинец в «Инстаграме».

Вячеслав Сенченко, тренирующий Петросяна, тоже посчитал своего подопечного победителем.

«Я категорически не согласен с судейством, так как считаю, что мы выиграли бой, у нас был план, и Зорик его полностью выполнил, поэтому такое решение пусть останется на совести этих «судей». Ну а мы не собираемся опускать руки, сделали выводы и будем двигаться дальше».



Поединок действительно получился очень и очень близким. Первый раунд остался за Козловским, который работал очень свободно, в отличие от Петросяна. Следующую трёхминутку наверняка выиграл украинец, здорово работавший на ближней дистанции. В третьем раунде Зоравор ещё и резко взвинтил темп: его сопернику пришлось очень непросто, а в концовке четвёртого раунда у Козловского и вовсе открылось рассечение. Возможно, именно это привело к жёсткому размену в следующей пятиминутке.

Права на видео принадлежат промоушену RCC Boxing. Посмотреть ролик можно на официальном канале RCC Boxing на YouTube.

Постепенно украинец подсаживался физически, что было оборотной стороной постоянного прессинга в его исполнении. Начиная примерно с седьмого раунда бой стал, скорее, тактическим, что играло на руку более техничному Козловскому. Нельзя было сказать, что все оставшиеся раунды забирал россиянин, но в целом он выглядел чуть предпочтительнее. Тем не менее на объявление судейского решения Петросян вышел, будучи полностью уверенным в победе.



Российский судья, кстати, посчитал, что Петросян вчистую выиграл бой со счётом 99-91. Зато бельгийский судья, как и его коллега из Венесуэлы, насчитали 96-94 в пользу Козловского — победа россиянина раздельным решением. Петросян очень расстроился: вырвал свою руку у рефери и начал шагать по рингу, что-то ожесточённо говоря. Эмоции боксёра можно понять, но говорить об «ограблении» нет смысла — равный поединок, где победу можно было отдать любому участнику.