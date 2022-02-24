«Война только в ринге». Нокаутированный американец поменялся с русским парнем флагами

В Москве проходит турнир лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Championship. Главный кард турнира открывало противостояние тяжеловесов. Бывший боец UFC Константин Ерохин дрался с опытнейшим экс-бойцом Bellator Робом Морроу. Россиянин лишь недавно начал активно включаться в бои. Летом он выступил на турнире лиги Brave. Кроме того, 39-летний Ерохин решил включиться в движение Поп-ММА, так что его появление в лиге Hardcore Fighting Championship выглядело закономерным. Отличный ударник, базовый боксёр и мастер спорта в этом виде может предложить промоушену многое.

Что касается Морроу, то, очевидно, его лучшие годы далеко позади. Послужной список с рекордом в 25 побед при 23 поражениях говорит о многом. Но всё-таки, недооценивать этого базового кикбоксёра было нельзя. Дело в том, что в его активе были поединки и в Bellator (к слову успешные) и в лучшей лиге мира кулачных боёв Bare Knuckle FC. Так что бой для Ерохина обещал быть непростым.



Но Константин быстро приспособился к медлительному оппоненту. Константин избрал классическую боксёрскую тактику против левши и начал нагружать его справа. Очень скоро это принесло плоды. Чёткое попадание в подбородок – и Морроу уже на канвасе. В дальнейшем Ерохин контролировал происходящее и на последней секунде двухминутки оформил ещё один нокдаун, на этот раз ударом по корпусу.

Во втором раунде Морроу решил пойти на обострение и навязал россиянин размен, а тому большего было и не нужно. Ерохин поймал Разрушителя тяжелейшим правым хуком. Американец тяжело упал, а когда поднялся, стало видно, что у него открылось серьёзное рассечение. Продолжать было нельзя – технический нокаут и яркая победа в актив Ерохина.



После завершения схватки американец обменялся с соперником флагами, признался в любви к России, и сказал правильную и очень актуальную вещь.



«Война должна быть в ринге, а не за его пределами».



Что же, такая позиция заслуживает огромного уважения. Желаем Морроу восстановиться как можно быстрее и быть рядом со своими пятью детьми в добром здравии, ну а Ерохина поздравляем с победой!