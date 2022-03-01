«Толпа затащила его в ванную». Ковингтон поплатился за грубые слова о Хабибе

В ночь с 5 на 6 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 272. В его главном событии выступят бывший временный чемпион лиги в полусреднем весе Колби Ковингтон и экс-претендент на титул Хорхе Масвидаль. История этих двух ребят хорошо известна. В прошлом они были близкими друзьями и тренировались вместе в одном из лучших залов США ATT, а после их пути разошлись. Колби и Хорхе разругались вдрызг. Сначала из зала Дэна Ламберта были изгнаны оба, после Масвидалю позволили вернуться, а вот Ковингтону дорога в АТТ была закрыта навсегда.

Теперь два непримиримых соперника встретятся в октагоне. В рамках раскрутки поединка оба не стесняются лить друг на друга грязь и достают из шкафов самые разные скелеты. Один из таких «скелетов» связан с Хабибом Нурмагомедовым и целым рядом российских бойцов. Дело в том, что Ковингтон в прошлом не раз пытался зацепить Нурмагомедова. Пока Орёл выступал, Колби даже пытался вызвать его на бой, причём делал это весьма изощрённо, используя по-настоящему грязные намёки.

«Я могу как спуститься в лёгкий вес, так и подняться в средний. Мне бы хотелось встретиться с Робертом Уиттакером, он просто бомжара. У него нет борьбы, нет храброго сердца, нет выносливости.

Хабиб? Да ну, бросьте. Этот любитель овец… Ему нечего мне предложить. Он играет с овцами. Что он сможет сделать с настоящей американской сталью? У меня припасено для него много планов», — говорил Ковингтон.

Казалось, после известного конфликта команды Хабиба с Артёмом Лобовым, а также после поединка Нурмагомедова с Макгрегором, больше никто не будет нарываться на Орла и его команду. Закралось опасение, что в UFC зреет ещё один большой публичный скандал. Но ничего не происходило, показалось, что Нурмагомедов пропустил все гадости, сказанные Ковингтоном, мимо ушей. Более того, уже после завершения карьеры Хабиб неплохо отзывался о Колби, отдавая должное его мастерству. И снова подумалось, что Нурмагомедов закрыл глаза на все оскорбления Ковингтона.

На самом деле, нет. Об этом рассказал как раз таки Масвидаль. Оказывается, Ковингтона заставили ответить за слова в адрес Нурмагомедова, и сделали это, очевидно, российские бойцы.

«Ковингтон говорил кое-что о Хабибе. У нас в зале тренировалась огромная толпа русских, и угадайте что? Эти русские затащили его в ванну. Их было четверо или пятеро. Они сказали Колби, что он не может говорить такие вещи. Он принёс извинения. В то время мы были с ним уже в плохих отношениях, так что я надеялся, что его наказали. Если он думал, что я вдруг заступлюсь за него, то единственное, что я мог тогда сделать, так это всыпать ему добавки. Я думал, что русские вытянут его на конфликт, но он оказался таким трусом, что просто начал говорить, что впредь это не повторится. Он объяснял своё поведение тем, что хотел выстроить вокруг себя бренд и не собирался проявлять неуважение к Хабибу. Они его зажали в углу, и он испугался», — говорил Масвидаль.

Что же, история от Хорхе получилась действительно занимательной. Правдива ли она? Узнаем лишь после комментария Ковингтона. Но одно можно сказать наверняка, последние поединки Колби, особенно дилогия с Камару Усманом, доказали, что храбрости ему не занимать. Так что, возможно, опровергнуть обвинения Масвидаля в трусости он попытается не словом, а делом. Остаётся наблюдать.