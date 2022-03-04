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Эдсон Барбоза — Шейн Бургос, видео боя, UFC 272, Барбоза — Митчелл

«Куда я его ударил?» Проигравший шесть секунд думал, прежде чем упасть. Видео
Александр Фролов
Эдсон Барбоза — Шейн Бургос
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Эдсон Барбоза только от тренеров узнал, как нокаутировал соперника.

Бойцовский вечер UFC 272 всё ближе, что не может не радовать поклонников смешанных единоборств. Турнир ожидается весьма масштабным: в главных ролях будут Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль, но и в других боях ожидается классное зрелище. В третьем по значимости поединке вечера подерутся Эдсон Барбоза и Брайс Митчелл — два полулегковеса из разных поколений. Митчелл считается фаворитом, но Барбоза умеет преподносить сюрпризы.

Нокаут, которого не было. Улыбчивый парень упал от лёгкого тычка в скулу. Видео Нокаут, которого не было. Улыбчивый парень упал от лёгкого тычка в скулу. Видео

Один из подобных «сюрпризов» Барбоза сотворил чуть больше полугода назад на турнире UFC 262. Тогда бразильскому ветерану противостоял Шейн Бургос — крепкий американский боец, хотя и не хватающий звёзд с неба. Эдсон тоже уже не считался топовым спортсменом, хотя после смены весовой категории на полулёгкую его дела пошли чуть лучше, чем в лёгком весе. Перед боем Барбоза выразил уважение к Бургосу и одновременно пообещал нокаутировать его.

Поединок двух ярких ударников практически не переходил в партер. Бразилец и американец отчаянно рубились: инициатива переходила из рук в руки, однако постепенно Барбоза захватывал инициативу. В третьем раунде бой завершился, причём самым неожиданным образом. В очередном размене Бургос пропустил удар в скулу и даже не пошатнулся, оставшись в стойке. Но через шесть секунд Шейн внезапно резко повалился к сетке — нокаут! Поражены были как зрители, так и комментаторы.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Мало того, редчайший отложенный нокаут удивил и его автора: «Я видел такие реакции ранее, но не настолько долгие. Когда бой завершился, я спросил у своих тренеров: «Что случилось? Куда я его ударил?». Клянусь, я просто не помню. Это была шестисекундная задержка? Ух ты, не знал об этом. Я видел, как он начал терять равновесие, попятился и упал. И тогда я закончил бой, но это стало сюрпризом для меня».

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