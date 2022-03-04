«Куда я его ударил?» Проигравший шесть секунд думал, прежде чем упасть. Видео

Бойцовский вечер UFC 272 всё ближе, что не может не радовать поклонников смешанных единоборств. Турнир ожидается весьма масштабным: в главных ролях будут Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль, но и в других боях ожидается классное зрелище. В третьем по значимости поединке вечера подерутся Эдсон Барбоза и Брайс Митчелл — два полулегковеса из разных поколений. Митчелл считается фаворитом, но Барбоза умеет преподносить сюрпризы.

Один из подобных «сюрпризов» Барбоза сотворил чуть больше полугода назад на турнире UFC 262. Тогда бразильскому ветерану противостоял Шейн Бургос — крепкий американский боец, хотя и не хватающий звёзд с неба. Эдсон тоже уже не считался топовым спортсменом, хотя после смены весовой категории на полулёгкую его дела пошли чуть лучше, чем в лёгком весе. Перед боем Барбоза выразил уважение к Бургосу и одновременно пообещал нокаутировать его.

Поединок двух ярких ударников практически не переходил в партер. Бразилец и американец отчаянно рубились: инициатива переходила из рук в руки, однако постепенно Барбоза захватывал инициативу. В третьем раунде бой завершился, причём самым неожиданным образом. В очередном размене Бургос пропустил удар в скулу и даже не пошатнулся, оставшись в стойке. Но через шесть секунд Шейн внезапно резко повалился к сетке — нокаут! Поражены были как зрители, так и комментаторы.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Мало того, редчайший отложенный нокаут удивил и его автора: «Я видел такие реакции ранее, но не настолько долгие. Когда бой завершился, я спросил у своих тренеров: «Что случилось? Куда я его ударил?». Клянусь, я просто не помню. Это была шестисекундная задержка? Ух ты, не знал об этом. Я видел, как он начал терять равновесие, попятился и упал. И тогда я закончил бой, но это стало сюрпризом для меня».