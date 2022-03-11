Кувалда из Дагестана. Друг Хабиба нокаутировал американца за четыре минуты. Видео

В ночь с 12 на 13 марта пройдет турнир Bellator 276. Из российских бойцов в нём примут участие Гаджи Рабаданов и Диана Авсарагова. Рабаданову будет противостоять непобедимый Джей-Джей Уилсон. Для Гаджи это второй бой в Bellator. Дебютный поединок россиянин провёл прошлым летом. Тогда ему дали малоизвестного Даниэля Кэри с очень скромной статистикой — 7-4.
Экс-чемпион Eagle FC и член команды Хабиба Нурмагомедова считался явным фаворитом, это основывалось не только на прошлых достижениях, но и на опыте. На тот момент на счету Гаджи было 20 боёв, в которых он одержал 15 побед, четыре раза уступил и один поединок закончился вничью. Рабаданов начал бой довольно осторожно, отдав инициативу своему сопернику. Кэри не воспользовался этим подарком, потому что никак не мог достать до россиянина. А сам Гаджи иногда отвечал точными разящими ударами.
Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.
Такое усыпление бдительности от Рабаданова длилось три минуты, пока он не начал прибирать инициативу к своим рукам. Гаджи переключил передачу и чаще выбрасывал удары. Даниэль отбивался мидл-киками, но значимого урона они не приносили. Именно после одного из таких мидл-киков россиянин уложил своего оппонента коротким левым хуком и следом добил. На эту победу Рабаданов затратил менее четырёх минут в первом раунде.
Этот удар не являлся заранее спланированным и был выброшен как ответный. Так мы убедились в ударной мощи Дагестанской кувалды, что он способен не только бороться. Просто вдумайтесь, что будет, если Рабаданов ударит с размаха и с переносом веса своего тела? Возможно, мы узнаем ответ уже в эти выходные.
- 11 марта 2022
-
15:35
-
15:20
-
14:30
-
13:50
-
13:34
-
12:52
-
12:27
-
11:48
-
11:11
-
10:50
-
10:06
-
09:15
- 10 марта 2022
-
23:55
-
22:48
-
22:00
-
21:05
-
19:44
-
18:49
-
17:59
-
16:21
-
15:14
-
14:53
-
13:42
-
12:39
-
11:30
-
10:12
-
09:11
-
04:11
-
00:21
- 9 марта 2022
-
23:36
-
22:24
-
20:44
-
19:37
-
19:36
-
18:23