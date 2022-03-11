Кувалда из Дагестана. Друг Хабиба нокаутировал американца за четыре минуты. Видео

В ночь с 12 на 13 марта пройдет турнир Bellator 276. Из российских бойцов в нём примут участие Гаджи Рабаданов и Диана Авсарагова. Рабаданову будет противостоять непобедимый Джей-Джей Уилсон. Для Гаджи это второй бой в Bellator. Дебютный поединок россиянин провёл прошлым летом. Тогда ему дали малоизвестного Даниэля Кэри с очень скромной статистикой — 7-4.

Экс-чемпион Eagle FC и член команды Хабиба Нурмагомедова считался явным фаворитом, это основывалось не только на прошлых достижениях, но и на опыте. На тот момент на счету Гаджи было 20 боёв, в которых он одержал 15 побед, четыре раза уступил и один поединок закончился вничью. Рабаданов начал бой довольно осторожно, отдав инициативу своему сопернику. Кэри не воспользовался этим подарком, потому что никак не мог достать до россиянина. А сам Гаджи иногда отвечал точными разящими ударами.

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Такое усыпление бдительности от Рабаданова длилось три минуты, пока он не начал прибирать инициативу к своим рукам. Гаджи переключил передачу и чаще выбрасывал удары. Даниэль отбивался мидл-киками, но значимого урона они не приносили. Именно после одного из таких мидл-киков россиянин уложил своего оппонента коротким левым хуком и следом добил. На эту победу Рабаданов затратил менее четырёх минут в первом раунде.



Этот удар не являлся заранее спланированным и был выброшен как ответный. Так мы убедились в ударной мощи Дагестанской кувалды, что он способен не только бороться. Просто вдумайтесь, что будет, если Рабаданов ударит с размаха и с переносом веса своего тела? Возможно, мы узнаем ответ уже в эти выходные.