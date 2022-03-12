Чемпион «задушил» американца гильотиной. На это Куниев затратил чуть более минуты. Видео

В ночь с 11 на 12 марта в Майами прошёл второй турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 46. В главном бою Кевин Ли одолел Диего Санчеса единогласным решением судей. Кроме того, в основном карде был куда более скоротечный и яркий перформанс, который устроил чемпион в тяжёлом весе Ризван Куниев.

В соперники ему дали Энтони Хэмилтона. Что нужно знать о 41-летнем американце? Был уволен из UFC из-за серии из четырёх поражений. Его на кимуру ловил Фрэнсис Нганну, проигрывал Шамилю Абдурахимову и Алексею Олейнику. То есть Хэмилтон уступал всем известным бойцам. Потому у него скверный рекорд 18-10. Свой прошлый поединок Энтони провёл в Eagle FC. В дебюте лиги ему дали Владимира Дайнеко, которому он проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Тем не менее следующий бой стал для американца титульным. Рекорд Куниева — 10-2. Он уже успел провести одну защиту пояса против вышеупомянутого Владимира Дайнеко. Однако последняя схватка была не в Eagle FC, а в претендентской серии Даны Уайта в сентябре прошлого года. Тогда Ризван нокаутировал Эдивана Сантоса в третьем раунде, но контракт с UFC он не получил. Тем не менее пояс чемпиона лиги Орла Куниев сохранял, что давало ему право провести свою вторую защиту.

Видео доступно на канале EAGLE FC во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат EAGLE FC.

С Хэмилтоном россиянин не стал долго церемониться, сразу зажав американца к сетке. После одного из разменов Ризван смог сократить дистанцию и поймать своего соперника на гильотину, причём стоя на ногах. Обхват был очень плотным, но Куниев решил перестраховаться и развернул Энтони к сетке, чтобы тот точно не выбрался. И спустя несколько секунд пребывания в этом положении Хэмилтон сдался. На эту победу чемпион затратил чуть более одной минуты в первом раунде.



Тяжёлый вес в Eagle FC обрастает новыми именами, среди которых выделяются Сергей Харитонов и Джуниор дос Сантос. Очевидно, что они подписались с лигой Хабиба не для того, чтобы отбывать номер. Потому ждём, что кто-то из этих звёздных бойцов получит тайтл-шот.