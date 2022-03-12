Британцы уже «прокатили» с визой Андрея Корешкова. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

UFC: бой Волкова с Аспиналлом под угрозой. Пустят ли Александра в Лондон? LIVE!

19 марта 2022 года на стадионе O2-Arena в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night 204. В главном бою должны встретиться шестой номер рейтинга тяжёлого веса россиянин Александр Волков и англичанин, 11-й номер дивизиона, Том Аспиналл.

Кроме Драго, в карде турнира числятся ещё три россиянина: Шамиль Абдурахимов, Сергей Павлович и Тимур Валиев. Несколько часов назад Александр Шлеменко сообщил, что боец команды «Шторм» Андрей Корешков не сможет отправиться в Великобританию на турнир Bellator, поскольку ему не выдали визу. В подвешенном состоянии находится и ситуация с нашими бойцами из UFC.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию ситуации вокруг получения виз нашими ребятами.