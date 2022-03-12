UFC: бой Волкова с Аспиналлом под угрозой. Пустят ли Александра в Лондон? LIVE!

19 марта 2022 года на стадионе O2-Arena в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night 204. В главном бою должны встретиться шестой номер рейтинга тяжёлого веса россиянин Александр Волков и англичанин, 11-й номер дивизиона, Том Аспиналл.
Кроме Драго, в карде турнира числятся ещё три россиянина: Шамиль Абдурахимов, Сергей Павлович и Тимур Валиев. Несколько часов назад Александр Шлеменко сообщил, что боец команды «Шторм» Андрей Корешков не сможет отправиться в Великобританию на турнир Bellator, поскольку ему не выдали визу. В подвешенном состоянии находится и ситуация с нашими бойцами из UFC.
«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию ситуации вокруг получения виз нашими ребятами.
Полный кард UFC Fight Night 204: Волков — Аспиналл
Основной кард
- Александр Волков (34-9-0) — Том Аспиналл (11-2-0);
- Арнольд Аллен (17-1-0) — Дэн Хукер (21-11-0);
- Пэдди Пимблетт (17-3-0) — Родриго Варгас (12-4-0);
- Гуннар Нельсон (17-5-1) — Такаши Сато (15-4-0);
- Шамиль Абдурахимов (20-6-0) — Сергей Павлович (14-1-0);
- Никита Крылов (27-8-0) — Пол Крейг (15-4-1).
Прелимы
- Джей Херберт (11-3-0) — Илия Топурия (11-0-0);
- Мухаммад Мокаев (6-0-0) — Коди дарден (12-3-1);
- Майк Гранди (12-3-0) — Макван Амирхани (16-7-0);
- Молли Маккенн (11-4-0) — Луана Каролина (8-2-0);
- Джек Шор (15-0-0) — Тимур Валиев (18-2-0);
- Кори Маккенна (6-1-0) — Элис Рид (4-1-0);
- Натаниэль Вуд (17-5-0) — Винс Моралес (11-5-0).
Сергей Павлович готовится к вылету в Лондон на турнир UFC
Сергей Павлович — ещё один российский боец, заявленный в кард лондонского турнира. Ему предстоит поединок с соотечественником Шамилем Абдурахимовым. Накануне Сергей отметился в социальных сетях и сообщил, что проводит «крайние тренировки в Москве, скоро вылетаем в Лондон». Это оптимистичное заявление. Будем надеяться на то, что наши парни сумеют выступить на одном из самых важных для Европы турниров.
Сергей павлович готовится к турниру UFC Fight Night 204
Фото: Инстаграм
Тимур Валиев прибыл в Лондон на турнир UFC Fight Night 204
В прелимах к турниру UFC Fight Night 204 запланирован бой российского бойца легчайшего веса Тимура Валиева. Соперником Счастливчика (таким прозвищем наградили Тимура друзья) станет непобеждённый атлент из Уэльса Джек Шор. Валиев выложил в социальных сетях фото из столицы Великобритании, отметив, что пребывает в хорошем настроении и готовится к предстоящей предтурнирной неделе.
Тимур Валиев прибыл в Лондон на турнир UFC
Фото: Инстаграм
Нюанс заключается в том, что Тимур прибыл в Лондон из США, а вот Волкову предстоит добраться туда из России.
Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы UFC
На фоне непростой ситуацией с лондонским турниром, президент UFC Дана Уайт принял решение именно сейчас ввести 33-летнего Хабиба Нурмагомедова, экс-чемпиона лиги в лёгком весе, в Зал славы промоушена. Об этом было сообщено в «Инстаграме» UFC.
«Орёл приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году», — гласит комментарий пресс-службы UFC к публикации.
Дана Уайт надеется, что замены боя не будет
Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что UFC найдёт замену Александру Волкову, если россиянину запретят въезд в Великобританию для участия в турнире.
«Будем надеяться, что замена не понадобится. Но если придётся это сделать, мы будем готовы. Будем следить за тем, как станет развиваться ситуация. Мы уже пытались вывезти Волкова в Лондон заранее, но он отказался. Если ему запретят въезд, Том получит другого соперника», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
В команде Волкова признали, что бой под угрозой срыва
Представитель Александра Волкова признал тот факт, что его бой с Томом Аспиналлом 19 марта на турнире UFC в Лондоне находится под угрозой срыва.
«Виза выдана. Всё будет зависеть от новых санкций. Но в данный момент это всё неважно, так как наши мысли о людях, погибающих на Украине, с обеих сторон. Наши мысли и молитвы с ними», — приводит слова Ивана Банникова, менеджера Александра Волкова, sherdog.com.
UFC Fight Night 204: Волков — Аспиналл, когда бой
Бой Александр Волкова (№6 рейтинга тяжёлого веса UFC) и британца Тома Аспинала (№11) должен состояться в рамках турнира UFC Fight Night 204 в ночь с 19 на 20 марта 2022 года на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Андрею Корешкову не выдали визу в Великобританию на бой в Bellator
Об этом рассказал тренер Спартанца и руководитель команды «Шторм» Александр Шлеменко. Поединок Андрея и британского бойца Пола Дейли отменён.
«У Андрея Корешкова был запланирован бой на 15 мая в Лондоне. Был подписан контракт, но, к сожалению, бой не состоится, так как всем россиянам перестали давать английские визы, и мы не исключение. Так что пока пауза», — сказал Шлеменко в своём «инстаграме».
Первое тревожное заявление прозвучало 28 февраля 2022 года. Именно тогда известно, что российскому бойцу Александру Волкову могут запретить въезд в Великобританию для участия в бою с Томом Аспиналлом.
«Мы аннулировали визы белорусской баскетбольной команды, которая должна была играть в Ньюкасле завтра вечером. Великобритания не будет приветствовать национальные спортивные команды тех стран, которые являются участниками конфликта на Украине», — написала в своём «твиттере» министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.
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