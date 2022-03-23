«Это будет большая драка, но тебя уничтожат». Макгрегор зачем-то требует бой с Усманом

Знаменитый Конор Макгрегор продолжает постепенно набирать форму и одновременно фонтанировать разнообразными идеями. Ирландец твёрдо вознамерился покинуть лёгкий вес и теперь планирует выступать в полусреднем дивизионе. Естественно, Конор хочет драться только с чемпионом — и уже вызвал на поединок непобедимого Камару Усмана, которого много лет никто не может сбросить с трона.

«Не думаю, что вновь вернусь в лёгкий вес. Я много ем, качаюсь и тренируюсь, не урезая при этом калории. Сейчас я в своём естественном состоянии, а могу стать ещё больше. Думаю, в следующем бою я должен драться с Камару Усманом. Это тот бой, на который рассчитываю в настоящий момент. Я буду очень уверенно чувствовать себя в бою с Усманом, у него посредственный джеб и приёмы. Что он будет делать? Не вижу в нём никакой опасности», — сказал ирландец.

Усман отреагировал на желание Макгрегора иронически: «Ребята, хотите увидеть сцену убийства в октагоне?». А вот всемогущий Дана Уайт одобрил идею Конора и уже даже предложил заняться организацией поединка. Влиятельного лысого мужчину можно понять: противостояние Макгрегор — Усман обещает принести огромные деньги. Любой выход ирландца в октагон — большое событие, а схватка за титул принесёт дополнительные миллионы PPV.

Да только Уайту совсем не жаль своего героя. У Макгрегора нет никаких шансов против Усмана — разве что фантомные. Нигериец много лет избивает лучших бойцов своего веса, что ему сможет противопоставить бывший легковес? Который даже в своём дивизионе давно не входит в топ-5. Камару сначала беспощадно измотает Конора в партере, а потом нокаутирует. Ну, или возьмёт на болевой или удушающий приём — как захочет.

Лучше всего перспективы Макгрегора против Усмана описал один из опытнейших бойцов UFC — Стивен Томпсон.



«Конор, это будет большая драка, большой гонорар, но тебя уничтожат. Я люблю тебя, но ты просто прибавил в весе и собираешься драться в полусреднем дивизионе. Тебе сначала нужно стать настоящим полусредневесом. Что я имею в виду? Ну, посмотри на Усмана. На его бицепсы, на его плечи. Вдобавок у него хватит выносливости ещё на несколько дней».



Почти всем ясно, что Макгрегору точно не стоит встречаться с Усманом в октагоне. Непонятно, зачем Конор вообще потребовал такой опасный для себя поединок. Скорее всего, ирландец просто до сих пор считает себя лучшим бойцом на планете. Но его поезд уже ушёл — возможно, даже навсегда.