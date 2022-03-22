Конора снова обвиняют в изнасиловании. Макгрегор замешан минимум в трёх инцидентах

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Конору возвращаются отголоски скандала 2018 года. 21 марта Макгрегору выдали досудебный приказ о появлении доказательств по делу о предполагаемом изнасиловании в Ирландии. Ноториус отвергает все обвинения, но он вляпывался в подобные истории неоднократно.

По данным Times, инцидент, о котором идет речь, случился в пентхаусе Конора в декабре 2018-го. Потерпевшая утверждала, что они с бойцом выросли в одном районе и до встречи флиртовали в соцсетях, а вскоре после этого водитель ирландца подобрал её, чтобы отвезти в отель, как она думала, на вечеринку.

По дороге девушке предложили кокаин, а когда она приехала в пентхаус отеля, Конор пригласил её в спальню. Макгрегор поцеловал женщину и снял с неё одежду, несмотря на попытки сопротивляться. Она укусила и ударила бойца, который схватил её руками за шею и трижды поднял.

Согласно Times, Макгрегор тогда сказал: «Вот как я себя чувствовал в октагоне, когда мне пришлось сдаться три раза, вот как я себя чувствовал». Затем он якобы изнасиловал её и вынудил остаться в постели. Позже вечером она проснулась, и друг Конора дал ей выпить. Девушка не помнит, что было дальше. Полиция сообщила ей о признании мужчины, который сообщил, что занимался с ней сексом, но она не помнила об этом и не давала согласия.

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Когда девушка вернулась домой, её мать вызвала скорую помощь. Врачи обнаружили на теле кровоподтёки, а также ссадины на лице, шее и правой груди. Заявление в полицию она подала через месяц. Потерпевшая ссылается на психологические и эмоциональные проблемы, вызванные предполагаемым изнасилованием. Она не работает с мая 2019 года и требует возмещения убытков в размере около $ 2 млн за потерянную зарплату, смену жилья и медицинские расходы.

Пресс-секретарь Конора Карен Кесслер отвергла все обвинения. «После исчерпывающего расследования полиции Ирландии, которое, помимо допросов истца, включало опрос многочисленных источников, получение показаний свидетелей, изучение видеозаписей с закрытых камер и сотрудничество с Конором Макгрегором, эти обвинения были категорически отвергнуты. Истец знает, что факты противоречат утверждениям в этом иске. Мистер Макгрегор будет оспаривать любые претензии и уверен, что справедливость восторжествует», – приводит слова пресс-секретаря The Independent.

Интересы женщины и её матери представляет контора Coleman Legal Partners. «Дело возбуждено. Мы не можем давать дальнейших комментариев, так как дело находится на рассмотрении судов», – сказал The Independent Дэйв Коулман из Coleman Legal Partners. Дело будет рассмотрено судом присяжных. Ожидается, что процесс его открытия будет завершен в течение следующих 10 недель.

Этот случай стал первым, но вовсе не последним, когда Конора обвиняют в сексуальном насилии. В октябре 2019-го сообщалось, что 20-летнюю девушку изнасиловали в машине возле дублинского паба. The Times писали, что Макгрегору не предъявили обвинение и ирландская полиция не допрашивала его по этому делу.

«Конор Макгрегор часто становится предметом слухов. Он категорически отрицает любые сообщения, в которых его обвиняют в сексуальных домогательствах», – сообщил публицист Макгрегора в заявлении The Times по электронной почте.

Полиция Ирландии заявляла, что расследование продолжается, но никаких арестов произведено не было. Законы Ирландии не позволяют называть имена лиц, обвиняемых в сексуальных домогательствах или изнасилованиях, до тех пор, пока их не осудят. Чтобы избежать иска за клевету, местные новостные агентства в обоих случаях называли подозреваемого «известной ирландской спортивной звездой».

В сентябре 2020 года Макгрегор попал в третью похожую передрягу. Конора арестовала полиция Корсики. Ирландца доставили на допрос после предполагаемого инцидента с попыткой сексуального насилия.

«После жалобы от 10 сентября, где осуждаются действия, которые можно охарактеризовать как попытку сексуального насилия, дело г-н Конора Энтони Макгрегора стало темой слушания в прокуратуре», – гласило заявление прокуратуры для AFP.

Конор готовился принять участие в 180-километровой 24-часовой благотворительной гонке на водных велосипедах от Корсики до Монако вместе с принцессой Шарлен. Гонка должна была поспособствовать повышению осведомленности о безопасности на воде. Из-за обвинений боец отказался от участия, но в апреле 2021-го власти города Бастия закрыли дело за неимением доказательств.