Россияне, подвиньтесь! Куба возвращается в профессиональный бокс спустя 60 лет

Когда мы вспоминаем про Кубу, в числе первых ассоциаций непременно оказывается любительский бокс. Остров Свободы производит боксёров на том же высочайшем уровне, что и свои знаменитые сигары. На Олимпийских играх в Токио кубинцы стали лидерами по количеству золотых наград, добыв сразу четыре награды высшего достоинства. У России, к слову, золото оказалось только одно. Кубинские тренеры точно умеют учить боксу.
А вот с профессиональными боксёрами дела у Кубы обстоят не так радужно. Дело в том, что с 1962 года в стране действовал официальный запрет на профессиональный бокс. Легендарный Фидель Кастро ненавидел «драки на потеху публике», поэтому волевым решением запретил согражданам переходить в профи. Тем не менее кубинцы порой попадали в профессиональный бокс — для этого приходилось бежать из страны.
Конечно, Куба создавала чемпионов в профи, однако размах был далеко не тот. Многие олимпийские призёры не хотели покидать дом и семью ради блестящих, но одновременно туманных перспектив в США. Ведь не каждый звёздный любитель сможет добыть титул в профессионалах. Зато теперь, видимо, нас ждёт настоящий наплыв кубинских боксёров: 60-летний запрет профессионального бокса в стране окончательно отменён!
Является ли это угрозой для российских боксёров? И да, и нет. Конечно, конкуренция возрастёт, это неизбежно. Переход в профи, и без того очень непростой, станет ещё капельку сложнее. С другой стороны, несмотря на успехи кубинцев «по любителям», профессиональный бокс — это совсем другая сфера. И ожидать там доминирования спортсменов с Острова Свободы не стоит. Данной точки зрения придерживается и двукратный чемпион ОИ Алексей Тищенко.
Кишон Дэвис (США) и Энди Круз (Куба))
Фото: Buda Mendes/Getty Images
«Не могу сказать, что такое решение как-то принципиально повлияет на профессиональный бокс. Кубинцев всё равно было немало в профи: местные боксёры и раньше сбегали из страны, находили ещё какие-то пути. Поэтому не могу сказать, что на условных россиян как-то повлияет отмена запрета на Кубе. Да, пожалуй, конкуренция станет ещё более серьёзной — кубинцы активнее пойдут в профи. Но конкуренция идёт только на пользу», — отметил Тищенко.
Решение кубинского правительства, несомненно, пойдёт на пользу и профессиональному боксу в целом. Повышение уровня конкуренции положительно влияет на любой вид спорта. Тем более когда это касается кубинцев, которые чрезвычайно хороши в боксе. Будем надеяться, что в ближайшие годы в «профессионалах» мы увидим множество звёзд с Кубы. От которых точно не отстанут российские бойцы — талантов у нас хватает.
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