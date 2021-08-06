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Олимпиада-2021 в Токио, Бокс – результаты 6 августа 2021 Гаджимагомедов проиграл финал и завоевал серебро

Как же так, Муслим? Олимпийский турнир по боксу для России завершился грустно
Микаил Гусейнов
Гаджимагомедов проиграл финал и завоевал серебро
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Кубинская Тень затмила Гаджимагомедова. Муслим повержен впервые за 4 года.

Олимпийский турнир по боксу будет идти до последнего и завершится лишь 8 августа. Но для российских боксёров сегодня был заключительный день Игр в Токио. 6 августа в ринг сначала вышла Зенфира Магомедалиева.

Девушка проиграла в полуфинале китаянке Ли Цянь. А спустя 50 минут на решающий бой на Олимпиаде вышел представитель первого тяжёлого веса Муслим Гаджимагомедов. За золото ему предстояло сразиться с четырёхкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом Рио Хулио Сесаром ла Крусом с Кубы.

Гаджимагомедов по турнирной сетке двигался очень уверенно, поочередно легко разобравшись с Абдельхафидом Бенчаблой, Аммаром Абдулджаббаром и Дэвидом Ньика.

Что касается кубинца, то Крус в 1/8 финала разобрал боксёра из Кении, в четвертьфинале победил Василия Левита, а в полуфинале одолел Абнера Тейшейру из Бразилии.

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Фаворита в паре Магомедалиев – Крус назвать было непросто. С одной стороны, в пользу кубинца говорили колоссальный опыт, золото Олимпиады и четыре победы на чемпионатах мира. С другой стороны, почти все свои большие победы боксёр с Острова Свободы завоевал на одну весовую категорию ниже. Так что отдать кому-то статус фаворита было тяжело.

Фото: РИА Новости

Гаджимагомедов попытался утвердиться в этом статусе, когда с первых секунд начал прессинговать и работать первым номером. Но Крусу как раз это и было нужно. Кубинская Тень (прозвище боксёра) всегда любил работать от соперника. Хулио ждал атак Муслима, терпеливо вытягивая его на себя. В итоге получалось так, что Гаджимагомедов пёр на противника, словно танк, но эффекта от этого не было. Крус прекрасно работал на ногах, маневрировал, резко менял углы и делал всё, чтобы россиянин часто промахивался. При этом сам спортсмен с Острова Свободы атаковал редко, но процент попаданий был очень высоким. В результате благодаря шикарной работе в защите и аккуратности в атаке он забрал первый раунд.

Во втором отрезке соперники раскочегарились. Боксёры несколько раз шли в размен, но реакция и рефлексы Круса снова были на высоте, а в атаке он снова был точен. Его манёвренность опять стала проблемой для Муслима. Хулио передвигался по рингу с опущенными руками и уходил от ударов соперника, просто делая едва заметные кивки головой – филигранная защита. Но россиянин не сдавался и продолжал оказывать давление. В конце второго раунда показалось, что Крус упал на канвас после удара Гаджимагомедова, но рефери не стал открывать счёт. Как показал повтор, решение было неоднозначное. В итоге второй раунд также остался за Крусом.

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В заключительной трёхминутке Гаджимагомедов продолжал прессинговать, но Крус, понимая, что ведёт по очкам, просто его вязал, входил в клинч и мешал работать. Более того, нет-нет, но Хулио отмечался точными действиями в атаке, так что и третий отрезок завершился в его пользу. В итоге все судьи отдали победу Крусу. Куба завоевала уже третье золото на боксёрском турнире, а России досталось первое и уже единственное серебро. Как говорилось выше, боксёрский турнир завершится 8 августа, но для россиян он закончился сегодня и закончился грустно – двумя поражениями. Кубинская Тень по-настоящему затмила Гаджимагомедова. Муслиму должно быть вдвойне обидно, ибо его блестящая беспроигрышная серия завершена. Боксёр повержен впервые с 2017 года.

В любом случае серебряная награда – также огромный успех. Поздравляем Муслима, а также благодарим всю сборную России по боксу, которая в общей сложности завоевала в Токио 6 медалей.

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