«Ограбили средь бела дня». Как судьи не пожалели Мейвезера на домашней Олимпиаде

Флойд Мейвезер создал вокруг себя ауру непобедимого чемпиона. Но это случилось благодаря очень болезненному и несправедливому поражению в любителях. На домашней Олимпиаде 1996 года в Атланте Флойда прокатили мимо золотой медали.

Незадолго до Олимпийских игр Флойда Мейвезера-старшего, отца будущей легенды нашего героя, посадили в тюрьму. И его подготовкой к играм занимался дядя, Роджер Мейвезер, чемпион мира в двух весовых категориях. К 19 годам Флойд трижды побеждал на национальном турнире «Золотые перчатки». Поэтому сомнений в успехе молодого вундеркинда на домашних Играх ни у кого не оставалось.



Путь американца на Олимпиаде начался с боёв против выходцев с постсоветского пространства. Сначала Флойд одержал досрочную победу в первом раунде над представителем Казахстана Бахтияром Толегеновым. Затем он уверенно одолел армянина Артура Геворкяна (16-3). А вот в четвертьфинале Мейвезера-младшего ждал крепкий кубинец Лоренсо Арагон, которого американец перебил лишь в близком бою — 12:11.



А после пришло время полуфинала, на котором остановимся подробнее. На этой стадии Флойд встретился с болгарином Серафимом Тодоровым, трёхкратным чемпионом мира и Европы. Тодорову к моменту игр в Атланте было 27 лет, его рост составлял 177 см. Так что, кроме преимущества в опыте, у Серафима было преимущество и в габаритах.



В то время победитель выявлялся подсчётом точных попаданий. И вопросы к судейству начали возникать уже в первом раунде, ибо первый балл мы увидели только в конце первой минуты. Причём его отдали болгарину, хотя попаданием отличился Флойд, на что публика отреагировала свистом. Но если быть объективным, к тому моменту счёт должен был быть 2:0 в пользу американца. По истечении первой трёхминутки Мэю зачли только одно попадание в двух успешных атаках подряд, хотя там было три попадания. По правилам Флойду должны были отдать два балла. Однако счёт первого раунда — 2:1 в пользу Тодорова, хотя по факту американец выиграл этот отрезок — 4:2.

Второй раунд начался с более активных действий, что отразилось на табло. В этой трёхминутке было больше разменов со средней и ближней дистанции, где чаще преуспевал Флойд. В этом отрезке Флойд продемонстрировал свои фирменные движения — shoulder-roll с правым прямым в ответ, которые он впоследствии успешно использовал на профессиональном ринге. Благодаря им Мейвезер смог вырваться вперёд. Счёт второго раунда — 6:4 в пользу молодого американца. Общий счёт стал 7:6 в пользу будущего чемпиона мира в пяти весовых категориях.



Такой близкий счёт не предусматривал смену тактики. И заключительная трёхминутка стала продолжением прошлого раунда. Оба бойца ринулись в размены, но судьи выборочно засчитывали удары. Первое попадание снова зафиксировали в конце первой минуты в пользу Серафима. Хотя ранее Флойд попал правым прямым в голову. На табло горели 7:7, но равным счёт оставался недолго, ибо боковые судьи увидели в захвате головы Флойда ещё одно попадание. Таким образом, болгарин перехватил лидерство.

В начале последней минуты Мейвезер сравнял счёт чистым попаданием, которое было трудно не заметить. После чего начались странности в подсчёте. Красавчик попал в ходе размена правым боковым, который не зачли, а скользкое попадание Тодорова левым хуком почему-то засчитали. Счёт стал 10:8 не в пользу американца, до финального гонга оставалось полминуты. Серафим начал бегать от Флойда и вязать его в клинче, но это не помешало Мэю донести два точных удара, зачли из которых только один.



Таким образом, болгарин выиграл заключительный раунд — 4:2, и общий счёт стал 10:9 в его пользу. Хотя по нашим подсчётам последний отрезок выиграл Мейвезер — 5:2. Болгарину, на наш взгляд, зачли два лишних очка. Если бы не это, то Флойд бы победил со счётом 9:8 и оказался в финале. Но судьи на домашней для Мейвезера Олимпиаде даже не думали его жалеть, проявив к нему максимальную строгость.



В целом же по нашим подсчётам за три раунда Флойд должен был победить со счётом 16:8. Потому неудивительно, что рефери поднял руку Мэйвезеру, хотя секретарь соревнований заявил, что победу одержал представитель красного угла, то есть Тодоров.

Этот сюр логично освистала публика, а болгарину не оставалось ничего другого кроме как разводить руками. Похоже он понимал, что его вытащили в финал, где ему уже не помогали. Решающий поединок Тодоров проиграл представителю Таиланда Сомлуку Камсингу.

Схватка Мейвезер – Тодоров вошла в историю олимпийского бокса как одна из самых скандальных наряду с финальным поединком Роя Джонса-мл. на Олимпиаде 1988 года в Сеуле.

В комментариях под боем на официальном YouTube-канале Олимпийских игр до сих пор фигурируют высказывания, оспаривающие решение судей:



«Флойд был ограблен средь бела дня», — так написал один из пользователей сети.



«Даже рефери поднял руку Мэйвезера, зная, что тот выиграл», — сказано в другом комментарии.



«Хотя мне не нравится Флойд, я тоже считаю, что его ограбили», — добавлял ещё один фанат бокса.



Сразу после этого скандального поражения американец сказал своему дяде Роджеру, что больше никогда и нигде не проиграет. И действительно, та неудача стала последней в его карьере. Спустя три месяца Мейвезер перешёл в профессионалы, где добился сумасшедших высот — 50 побед и ни одного поражения, звание одного из лучших боксёров, негласный титул самого высокооплачиваемого спортсмена в мире и много других регалий. Кто знает, как бы сложилась карьера Флойда Мейвезера-младшего на профессиональном ринге, если бы его не засудили августовским вечером 1996 года на домашней Олимпиаде в Атланте.