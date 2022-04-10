«Ян — монстр, Стерлинг — легитимный чемпион». Реакция бойцов на поражение россиянина

Иностранные атлеты не согласны с Петром, заявившим, что у него украли победу.

Судейское решение в поединке между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом оказалось весьма спорным. Напомним, судьи раздельным решением назвали победителем американца. С вердиктом арбитров не согласился в первую очередь сам россиянин. Ян заявил, что у него украли победу. Но немногие из знаменитых бойцов с ним согласны.

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отдал должное обоим бойцам: «Отличная битва между двумя воинами. Стерлинг – легитимный чемпион. Теперь каждый должен обдумать это внутри себя. Пётр Ян – просто монстр. Он совершенно точно вернётся в борьбу за титул очень скоро».

«Заработал», – отреагировал на победу ямайского бойца Коди Гарбрандт, бывший чемпион UFC в легчайшем весе.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг назвал поединок «отличным и захватывающим» и не стал обсуждать результат: «Не знаю, кто выиграл. Уважение – обоим».

Генри Сехудо, экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах, использовал поединок Яна и Стерлинга как инфоповод для того, чтобы напомнить о себе: «И вы, ребята, думаете, что эти парни на моём уровне [смеющийся смайлик]? Как бы то ни было, мои поздравления Алджэмейну. Он продемонстрировал потрясающую работу на земле».

Фото: Cooper Neill/Getty Images

«Бой на высоком уровне», – Шон О’Мэлли не стал комментировать работу судей.

«Камбэк удался. Я думаю так – 3:2 в пользу Яна. Очень близко», — написал перед оглашением результатов Тедди Атлас.

«Такой близкий бой. Алджо заслуживал победу. Всё сводилось к первому раунду, который, я уверен, будет отдельно исследован. Во втором и третьем раундах не было 10-8, на мой взгляд. Ян наносил удары со спины. У Алджо было доминирующее положение».

«Ян дерётся со злобой, Алджо дерётся с умом», — отмечал по ходу поединка Белал Мухаммад. После боя он добавил: «Ты заслужил эти поздравления, Алджо. Схватка высокого уровня. Хейтеры Алджо должны отдать ему должное».

При этом Мухаммад ретвитнул запись тренера по смешанным единоборствам Эрика Никсика: «Я считал, что перед пятым раундом было 2-2 независимо от того, что я думаю о счётной карточке. Ты не можешь знать наверняка, что видят эти судьи».

«Это был близкий бой, но Стерлинг выиграл один раунд с доминирующим преимуществом. Он заработал эту победу», — заявил Шейн Бургос.

Таким образом, можно констатировать, что с мнением Яна об «ограблении» согласны далеко не все. Впрочем, есть и бойцы, которые уверены в победе россиянина. Мы уверены, что судейское решение будет главной темой для споров ещё долгое время.