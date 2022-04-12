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Почему Хабиб не менял весовую категорию, Нурмагомедов и Ковингтон, полусредний дивизион UFC

Хабиб не мог стать «двойным» чемпионом. Дагестанцу не покорился бы даже Ковингтон
Александр Фролов
Почему Хабиб не менял весовую категорию. Мнение
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Орёл был королём лёгкого веса, но в полусреднем дивизионе есть «монстры» пострашнее.

Хотя Хабиб Нурмагомедов завершил свою блистательную карьеру больше полутора лет назад, её продолжают обсуждать как болельщики, так и спортсмены. В частности, поговорить про наследие Орла любит Генри Сехудо, известный как «Тройной чемпион» благодаря двум поясам UFC и золоту ОИ-2008. В этот раз Сехудо посетовал, что Хабиб так и не решился подняться в полусреднюю весовую категорию.

«Цель Чимаева — стать величайшим бойцом всех времён, уйти с двумя или тремя титулами. Вот почему я хотел, чтобы Хабиб поднялся в полусредний вес. Он должен был уйти из спорта двойным чемпионом», — сказал Сехудо в собственном подкасте Triple C & Schmo Show.

Сначала стоит ответить на вопрос, всех ли «перебил» Хабиб в лёгком дивизионе. Хотя россиянин провёл только три защиты титула, можно констатировать, что большинство топовых соперников он победил. Исключением стали только нынешний чемпион UFC Чарльз Оливейра и говорливый Тони Фергюсон, но одному в 2020 году было чуть рановато драться с Хабибом, а другому — поздновато.

Допустим, Нурмагомедов не завершает карьеру после победы над Джастином Гэтжи, а объявляет о переходе в полусредний вес. Что дальше? Можно говорить с уверенностью, что с габаритами у дагестанца проблем бы не было. Конечно, Хабибу далеко до роста и размаха рук Чимаева, но в качестве полусредневеса Орёл выглядел бы абсолютно естественно. Да и сгонка веса проходила бы куда менее мучительно.

Нам повезло жить в эпоху Чимаева. Ему по силам превзойти Хабиба Нам повезло жить в эпоху Чимаева. Ему по силам превзойти Хабиба

А вот уровень конкуренции в новом дивизионе оказался бы для Хабиба слишком высоким. Конечно, Нурмагомедов всё равно стал бы звездой и уверенно вошёл в топ-3, но заполучить титул было бы архисложно. Есть сомнения, что Хабиб прошёл бы даже Колби Ковингтона: у американца отличная борьба и сумасшедшая выносливость — козыри, которыми как раз славился сам Орёл. Применить против Колби знаменитый граунд-энд-паунд почти невозможно.

Фото: Getty Images

Ещё сложнее Нурмагомедову пришлось бы с Камару Усманом. Нигериец давно превратился в непобедимую машину, практически не имея слабых мест. Усман и сам мог бы переводить Орла, используя свои навыки борьбы и уникальную физическую мощь. Разумеется, у Хабиба оставались бы шансы, но считать его фаворитом боя с Усманом невозможно. К счастью, история пошла другим путём: Орёл остался непобеждённым бойцом и легендой лёгкого веса.

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